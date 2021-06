Důležité je, aby lidé cítili podporu nejen v prvních hodinách, říká starosta Lužic, které zasáhlo tornádo

Ještě ve čtvrtek odpoledne si asi nikdo nedokázal představit, co může v Česku napáchat tornádo. Stopa vzdušného víru na jižní Moravě je 500 metrů široká a 26 kilometrů dlouhá. Vítr vzal střechy stovkám domů, vzduchem lítala auta, tornádo vyvracelo stromy. Pět lidí zemřelo a nemocnice ošetřily 150 zraněných. Jednou z nejpostiženějších obcí jsou i Lužice u Hodonína. Starosta Tomáš Klásek (za KDU-ČSL) popsal pro Radiožurnál aktuální situaci v obci. Praha/Lužice 19:49 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničený dům v obci Lužice | Foto: Lenka Horáková | Zdroj: ČTK

Jaké nejaktuálnější problémy v obci řešíte?

Jsme nějakých 20 hodin od tornáda, které se Lužicemi, Podlužím a jižní Moravou prohnalo. V tomto okamžiku je v plném proudu první várka prací na odstranění největších malérů, to znamená, že dochází k vyčištění a odstranění nepořádků z domů nebo z toho, co z domů zůstalo. Je tu poničených asi 120 domů s různým stupněm poškození. Některé domy se budou odstraňovat a budou určené k demolici, což určili statici, kteří domy od rána procházeli. Některé bude možné zachránit a opravit.

Takže to byla hlavní várka, aby lidé věděli, na čem jsou. To se z větší části už podařilo. Rozeběhly se práce na odstranění nepořádku, takže jsou určeny lokality, skládky, kam se vozí zeleň, stavební suť a podobně. Takže probíhají tyto standardní práce v této nestandardní situaci.

Vy jste po poledni pro ČTK říkal, že domů, které budou muset být zbourány, bylo kolem dvou desítek. Změnil se ten počet?

Myslím, že ne, že se počet nezměnil, možná se změnila struktura z těch dvaceti. To znamená, že přibylo domů, které se nebudou demolovat úplně celé, ale zdemolují se třeba dvě patra a zůstane přízemí, ale zase přibylo demolic totálních. Statici jsou ale ještě v terénu.

Podařilo se vám pro všechny, kteří nemohou strávit noc doma zajistit náhradní bydlení?

To zafungovalo dobře, řekl bych občansky, příbuzensky a sousedsky. Dali jsme k dispozici sportovní halu, kde přenocovala první skupina asi 25 občanů. Další část přespala u známých nebo rodinných příslušníků. A dnes (v pátek) je tomu taky tak. Navíc všichni majitelé penzionů, které jsou tady v okolí, nám nabídli své kapacity. Takže jsme mohli využít této nabídky a také jsme jí využili. Takže solidarita funguje.

Je v tuto chvíli něco, co potřebujete od státu nebo od kraje?

Hned ráno tu byl za námi pan hejtman (Jan Grolich (za KDU-ČSL) - pozn. red.). Byla tu ministryně financí (Alena) Schillerová (za ANO), byl tu vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), takže byli se situací seznámeni. Prošli si celou lokalitu, hovořili jsme s nimi. V tomto okamžiku, hasiči jsou profesionálové a působí kompetentně a zodpovědně a to je to první, co potřebujeme.

Potom jestli budou následně vypsané dotační a finanční programy, to je až v dalším kole. Důležité je, aby se to zaměřilo výrazně na podporu občanů, kteří přišli o střechu nad hlavou nebo mají domy v desolátním stavu. Takže to je priorita. Určitě budou vypsané dotační tituly pro obce, my to budeme vítat a budeme rádi za každou korunu, která takto přijde. Ale na prvním místě jsou občané, aby o ně se stát v součinnosti s krajem a obcí dokázal v této nelehké situaci postarat.

Dlouhodobá podpora

Řada lidí se už od rána hlásí, píše o tom třeba na sociálních sítích, že by chtěli fyzicky pomoci, že by chtěli přijet jako dobrovolníci. Vítáte to a chystáte se využít této možnosti?

Máte pravdu v tom, že těch telefonátů je spousta. Každou vteřinu zvoní mobilní telefon a jde z toho hlava kolem. Ti lidé to samozřejmě nevědí a nemyslí to špatně. My si vážíme zájmu a jejich pomoci. V některých aspektech ale občas méně je více.

My teď pracujeme na bázi profesionálních hasičů, kteří dělají nebezpečné práce, strhávají některé stěny a další záležitosti, které tady jsou. Pracují s vysokozdvižnou technikou. Taková ta mravenčí práce nás čeká v následujících dnech. Tam bude důležité pro lidi z psychologického hlediska, aby cítili tu podporu nejenom teď v prvních hodinách, ale aby ji cítili i v delším časovém horizontu. Snažíme se podporu, která přichází odevšad, rozložit v delším čase. Jednak z hlediska praktického, ale i psychologického.

Od noci lidé také přispívají do sbírek na pomoc postiženým oblastem na jižní Moravě. Chcete něco vzkázat lidem, kteří už poslali desítky milionů korun?

Jedno velké děkuju.