Divoká prasata rozryla dostihovou dráhu v Lysé nad Labem. Závod museli organizátoři odložit o pár týdnů

„Když se podíváte tady, tak tráva tu není vůbec. A tady je to jenom dosypané hlínou a nová tráva už asi letos nevyroste. Ale travní koberec, ten když položíte, tak by měl přirůst. Za 14 dní se na to podíváme. A když to bude trochu držet, tak jsme připraveni vypsat nový dostihový den,“ říká Lukáš Palyza, jeden z pořadatelů dostihů v Lysé.

Nájezdy divočáků na závodiště začaly koncem srpna. Za zhruba půl měsíce poničila divoká prasata přes kilometr dlouhý vnější ovál po celé jeho délce.

„Prase rypákem odreje drn trávy a v zemi nebo v dráze vznikne kráter. Když tam není drn a proběhnou tím koně, tak vzniknou díry. O ty kůň zakopne, udělá kotrmelec a úrazy se stanou hned,“ popisuje pořadatel.

Únik před houbaři

Přestože závodiště sousedí s lesem, dosud tam s divokými prasaty větší problémy neměli. Aby podobné situaci předešli do budoucna, natáhli v areálu elektrický ohradník. Spolupracují také i s místními myslivci.

„Závodišti jsme půjčili odchytovou klec, do které jsme chytli pět selat a střelili jsme tam dvě dospělý prasata. Zatím tam chodíme každou noc, střídáme se a děláme takové hlídky,“ uvedl hospodář zdejšího mysliveckého sdružení Josef Sajfrt.

Hlídky na závodišti budou myslivci držet až do odvolání. Divočáci už se mu prý ale začali vyhýbat. Sajfrt vysvětluje, že je tam nalákala hlavně potrava.

„Asi je to způsobeno tím, že zrovna v době, kdy rostly houby, tak byl plný les houbařů a ta prasata se přesunula do polí, do kukuřice, do slunečnic. A chodila hledat ponravy na závodiště, kde jim to vyloženě chutnalo,“ glosuje myslivec.

Přemnožení divočáci

Podobné nájezdy divokých prasat jsou důsledkem toho, že je zvěř přemnožená. Stav divočáků je v současnosti násobně vyšší, než by odpovídalo prostředí, upozorňuje ředitel Lesů České zemědělské univerzity Zdeněk Macháček.

„Naše krajina je velmi úrodná, poskytuje divočákům velké množství potravy a úkrytů. Navíc nemáme vyřešený účinný management řízení populace směrem k optimální početnosti a hustotě populace,“ říká.

Pokud se následky nájezdu divočáků podaří opravit, měl by se náhradní dostihový mítink v Lysé nad Labem uskutečnit začátkem listopadu.