Lysá nad Labem zavádí nový způsob svozu odpadu. Všechny popelnice nechá očipovat
Radnice v Lysé nad Labem na Nymbursku zavádí nový způsob svozu odpadu. Po vzoru jiných měst nabídne radnice lidem nádoby na bioodpad, papír a plast. Všechny popelnice nechá také očipovat.
Lysá nad Labem se, stejně jako další města, snaží snížit množství komunálního odpadu, a naopak zvýšit procento vytříděného odpadu. Proto radnice nakoupila nádoby na papír, plast, směsný a bioodpad a půjčí je lidem.
Nádoby na tříděný odpad přímo u domu zvýší pohodlí obyvatel, kteří nebudou muset odnášet plast a papír ke společným kontejnerům.
Město tím chce také zmenšit nepořádek kolem kontejnerů, protože nebudou přeplněné a odpadky se nebudou povalovat kolem.
Popelnice zároveň nechá radnice očipovat, díky čemuž bude mít lepší přehled o vyvážení a množství odpadu.
Zájemci mohli o kontejnery žádat město už od začátku léta, v současné době je město rozváží k domům. Občané dostanou nádoby zdarma, musí ale podat žádost a tím s městem uzavřít smlouvu.
Radnice půjčí obyvatelům očipované nádoby na pět let. Je nutné ale očipovat i popelnice, které už mají lidé u domu, a to hlavně ty na směsný odpad. Pokud si občané nezažádají o čip, popeláři jim nádoby nevyvezou.
Svoz odpadu začne 1. října, tou dobou už by všechny nádoby měly mít čip. Pokud si ale někdo nestihl zažádat o popelnice na tříděný odpad nebo o očipování černé popelnice na směs, může to udělat i během října a později.
Cena za svoz odpadu zůstává stejná. O možné slevě začne město jednat až ve chvíli, kdy bude mít data o třídění a zpětnou vazbu ze skládky.