Jihočeské lyžařské areály zůstávají i přes oteplení v provozu. Stihly si vytvořit zásoby umělého sněhu

„Je to technický sníh, ale dobré. My jsme letos na lyžích poprvé,“ říká Sabina Rysová ze Zlivi u Českých Budějovic, která přijela na jeden den do Lipna nad Vltavou se synem Dominikem. „On jede příští týden na lyžařský kurz, tak si chtěl ještě vyzkoušet nové delší lyže,“ dodává.

Ve skiareálu je i paní Věra s vnučkami Klaudií a Viktorií. „Jsme tady na silvestra ve Frymburku. Jezdíme sem každý rok. Včera jsme lyžovaly celý den a bylo to perfektní,“ komentuje.

Ve Skiareálu Lipno je podle ředitele Matěje Kratochvíla v provozu polovina sjezdových tratí. „Lyžujeme přibližně na šesti kilometrech sjezdovek, výška sněhu osciluje mezi dvaceti a šedesáti centimetry a je to mix technického a přírodního sněhu,“ uvádí.

Díky mrazům před Vánocemi areál vyrobil dostatek umělého sněhu. „Právě díky těm velkým mrazům i přírodnímu sněhu se podařilo vytvořit podmínky alespoň pro polovinu areálu. Máme zásoby sněhu, které teď využíváme a díky kterým ještě pořád lyžujeme,“ potvrzuje ředitel.

A ani teplé počasí návštěvníky o letošních svátcích neodrazuje. „Nejsilnější zatím byl 29. prosinec, to odpovídá nájezdům na silvestra, Lipno se zahušťuje. Přijíždějí lidé, kteří tady budou trávit konec roku,“ uvádí Matěj Kratochvíl.

O něco víc kilometrů mají teď k dispozici lyžaři v rakouské části Šumavy v areálu Hochficht. „V současnosti máme na Hochfichtu otevřeno šestnáct kilometrů z jednadvaceti, to znamená, že téměř celý areál je v provozu, což lze vzhledem k počasí považovat za malý zázrak. V provozu jsou všechny lanovky a vleky, na svazích máme zhruba dvacet až čtyřicet centimetrů technického sněhu,“ popisuje mluvčí Martin Řezáč.

Na rozdíl od lyžařů mají v těchto dnech ale zatím smůlu běžkaři. „Běžkovat se nedá bohužel ani na české straně u Lipna, ani na rakouské, protože tím oteplením veškerý přírodní sníh roztál. Musíme počkat, až napadne nový v lednu,“ doplňuje Martin Řezáč.

V provozu je také nedaleký Park Frymburk, kde je otevřená jedna sjezdovka, dětský park a bobovací kopec. Každý den má otevřeno i Lyžařský areál Zadov, na sjezdovkách leží zhruba čtyřicet centimetrů umělého sněhu.