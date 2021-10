Zájem o lyžařské zájezdy je navzdory epidemii velký. Jejich ceny nejspíš porostou i během sezony

Navzdory další hrozící vlně pandemie koronaviru mají Češi letos velký zájem o lyžařské zájezdy. Vyplývá to z odpovědí oslovených cestovních kanceláří, které oslovil Radiožurnál. Nejvíc tradičně láká Itálie a Rakousko. Lyžaři ale musí počítat s tím, že se budou muset prokázat dokumentem o bezinfekčnosti. Zákazníci se teď také častěji ptají na tzv. covidové pojištění a případné vrácení peněz za zrušený zájezd. Praha 12:22 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U Čechů vede kromě tuzemských dovolených hlavně Itálie nebo Rakousko | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jeden máme zamluvený v prosinci na čtyři dny do Rakouska a další máme na jarní prázdniny do Val di Fiemme,“ popisuje pro Radiožurnál Martina z Prahy.

Cestovní kanceláře začaly prodávat zimní lyžařské zájezdy, zájem o ně je velký. Poslechněte si reportáž Barbory Kladivové

Kvůli pandemii koronaviru nebyla na horách dva roky. Letos si to chce s rodinou vynahradit. Za lyžováním vyrazí hned dvakrát. „Co se týká opatření, tak doufám, že to bude v pořádku. Celá rodina je naočkovaná, takže doufám, že se nás to nijak nedotkne,“ doufá.

I kvůli tomu, že pandemie citelně zasáhla minulou lyžařskou sezonu, je teď zájem o zájezdy v předprodeji podle cestovních kancelářích velký.

„Září a říjen jsou prodejně nejsilnější měsíce, protože u lyžařských zájezdů téměř neexistuje last minute, nebo ne v takové podobě, jako existuje u letních zájezdů k moři, protože kapacita horských středisek je omezená a naprostá většina zájezdů se prodá během podzimních měsíců,“ říká mluvčí cestovní kanceláře Nev Dama Jan Bezděk.

Zájem o lyžařské zájezdy potvrzuje i cestovní agentura Invia - podle ní ale ten největší boom prodejů teprve přijde. Nejvíc si zákazníci tradičně zamlouvají ubytování v blízkosti sjezdovek, v tříhvězdičkových hotelech s polopenzí a s vlastní dopravou.

„U nás suverénně vede Itálie, kam míří 56 procent našich klientů. Následuje Rakousko s 28 procenty a poté Česká republika, hlavně Krkonoše,“ pokračuje mluvčí agentury Andrea Řezníčková.

Ceny porostou

Průměrná cena objednaných zájezdů na osobu je podle Invie méně než 10 tisíc korun za osm dní. Ceny autobusových lyžařských zájezdů ale ještě porostou. Třeba kvůli zdražujícím se pohonným hmotám.

„Pokud budeme srovnávat sezonu 2019/2020, tak v našem případě proběhlo zdražení řádově o dvě až tři procenta. Nicméně vzhledem k tomu, jak se nyní vyvíjí inflace, předpokládáme, že se s blížící se sezónou a v průběhu sezony bude zdražovat. Sami Italové se brání jakýmkoliv slevám. Naopak zdražily se i ski pasy, takže se může stát, že vlivem inflace zdraží i ubytování ještě před začátkem sezony a pak v průběhu sezony,“ upozorňuje marketingový ředitel cestovní kanceláře České kormidlo, Aleše Kotek.

Lyžaři, kteří pojedou za horami do zahraničí, musí počítat s přísnými pravidly a některými omezeními, která souvisí s epidemií koronaviru.

„Nakonec se zdá, že v Itálii bude stačit covid pas, to znamená očkování nebo test. Na základě toho by mohli lidé lyžovat. Italská vláda ale zatím definitivně pravidla ještě nepotvrdila. Zatím se zdá, že kapacita středisek nebude omezená. Ale samozřejmě se musí klienti připravit na omezení,“ dodává Jan Bezděk z cestovní kanceláře Nev Dama.

Tedy třeba na roušky v uzavřených prostorech nebo omezený počat lyžařů v kabinových lanovkách.

Epidemie koronaviru ale změnila i chování českých zákazníků - ti se teď častěji ptají na to, jestli má cestovní kancelář pojištění proti úpadku, a jestli v případě zrušení zájezdu dostanou zpět namísto poukázek peníze. Některé cestovní kanceláře nabízejí zrušení zájezdu zdarma bez udání důvodů ještě 30 dní před odjezdem.