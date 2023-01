Vysoké teploty, mrazy v nedohlednu, rychlé tání. Některé areály uzavírají nebo omezují sjezdovky

Daniel Krejčík Na Hradě: Chtěl bych být prezidentem, který má schopnost naslouchat všem

„Prezident musí mít především smysl pro spravedlnost,“ říká herec Daniel Krejčík, první ze čtyř osobností ve věku do třiceti let, které se v podcastu Na Hradě vžily do role nově zvolené hlavy státu.