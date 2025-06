Macinka: Z Motoristů mají všichni strach, vede se proti nám organizovaná kampaň. Důkazy nemám

Filip Turek pouhý rok po zvolení do Evropského parlamentu oznámil, že bude kandidovat do Poslanecké sněmovny. Pro Motoristy sobě jde o vítanou vzpruhu poté, co jim v poslední době klesá podpora. Podle předsedy Petra Macinky za tím může být i „organizovaná kampaň různých influencerů“ a stopa může vést i k vládě. „Kdyby mi to někdo tvrdil, tak bych tomu věřil, žádné důkazy ale nemám a hledat je nebudu,“ říká Macinka v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 6:25 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka (vlevo) a europoslanec Filip Turek na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V loňském rozhovoru po evropských volbách jste říkal o Filipu Turkovi na otázku, zda v Evropském parlamentu zůstane celých pět let, toto: „Bude velmi aktivní v předvolební kampani, nicméně by podle mě bylo chybou ho tahat zpátky, aby se tam ohřál, párkrát si tam zahlasoval a pak se rychle vrátil. Myslím si, že by to byl i docela podvod na voliče. A to my určitě neuděláme a určitě to nechce udělat ani on.“ Co se od té doby změnilo, že se vrací do Česka a bude kandidovat do Sněmovny?

Když jsem tato slova říkal, tak jsem odpovídal na otázky, které byly před rokem, zda teď, v červnu 2024 krátce po svém zvolení do Europarlamentu, bude Filip kandidovat do Sněmovny? To by problém byl, ale Filip tam už odvedl kus práce a ještě tam do podzimu další kus odvede.

Jak se vám podařilo přemluvit Filipa Turka ke kandidatuře do Sněmovny?

Musím na začátek říct, že slovo přemlouvání není úplně správné, bylo to zvažování. Naší straně se zatím podařilo vydobýt jeden významný post a ten byl v Evropském parlamentu. To zvažování bylo v tom, jestli takto významnou osobností, jako je Filip Turek, opustit post europoslance, anebo tam zůstat.

Filip Turek je nejsilnější osoba, kterou máme. Byla otázka, zda nebude pro budoucnost České republiky a jejich občanů lepší, když takto pronikavou a politicky výraznou osobnost spíše nesituovat do domácí politiky a třeba do pokusu podílet se na sestavování příští vlády.

Co si od jeho vstupu do sněmovní kampaně Motoristé slibují? Před rokem získal 152 tisíc preferenčních hlasů, v listopadovém rozhovoru pro Seznam Zprávy pak řekl: „Pokud bych se rozhodl kandidovat, tak se na 99,9 procenta do Sněmovny dostaneme.“ V posledních týdnech vám ale klesají preference, zajistí vám Turek jistotu, že se do Sněmovny dostanete?

To samozřejmě s jistotou nemůže říct nikdo, ale jsme přesvědčeni o tom, že Motoristé mají na to, aby se stali významnou součástí příští české Poslanecké sněmovny.

Co se týče těch průzkumů, tak k tomu bych měl možná dvě poznámky. Ukazuje se, že jsme poměrně specifickou novou stranou, žádná taková tady nikdy nebyla, a proto nás asi agentura STEM neumí úplně správně měřit.

Ukázalo se to i před rokem při volbách do Evropského parlamentu, kdy pět dní předtím, než Filip Turek dostal 152 tisíc preferenčních hlasů a 10,26 procenta, tak nám také měřili 4,7. To se opravdu netrefili, a naopak favorizovali některé jiné strany, zejména SPD, které mělo v jejich měřeních okolo 10 procent, ale výsledek byl jen něco málo přes 5,5.

‚Je proti nám kampaň‘

Tomio Okamura apeluje podobně jako před evropskými volbami na to, aby lidé volili ty strany, které mají jisté, že se dostanou přes pět procent. Nehrozí vám, že vaši voliči, kteří jsou teď znejistění nepříliš pozitivními zprávami, které se v souvislosti s Motoristy řeší, na tuto rétoriku uslyší?

To jen vypovídá o tom, že z Motoristů mají všechny ostatní strany velký strach. Všechny tyto aféry vidím, sleduji to a každý, kdo se nad tím trochu zamyslí, musí vidět, že je to organizované. Že to není organická kampaň, je to organizovaná kampaň různých influencerů.

Moc Vám děkuji za důvěru! Máme 12,6 % a jsme na 3. místě! Spojili jsme se. Pro vás. Česká republika na 1.místě. JO! Pojďme na to. Podpořte SPD, ať zase nepropadnou hlasy. pic.twitter.com/7y8eMLkIhf — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 25, 2025

Jsou to stejné profily a stejní lidé jako před několika lety útočili na Andreje Babiše (ANO). Ani bych se nedivil, kdyby se ukázalo, že různé vládní týmy, které mají naoko dělat strategickou komunikaci, ve skutečnosti zosnují nějaké dehonestační kampaně proti politickým odpůrcům vlády Petra Fialy (ODS).

Tvrdíte, že vláda zneužívá kapacity státu pro to, aby vás poškodila?

Kdyby mi někdo tvrdil, že vláda, třeba ministr vnitra či premiér zneužívají kapacity státu pro poškozování své politické konkurence, tak bych tomu věřil.

Předpokládám, že důkazy pro to nemáte?

Já se dívám na svět tak, jak je, a vidím tam ten organizovaný element. Kdyby mi to někdo tvrdil, tak bych tomu věřil, žádné důkazy ale nemám a hledat je nebudu.

Vy jste se ale ptal na to SPD. Oni stejně jako před evropskými volbami říkají, volte ty, kteří mají smysl se tam dostat. No, já myslím, že lidé by měli volit ty, kteří mají ambici a potenciál s tím něco udělat. Nevím, jestli to někdo vidí v SPD, kteří chtějí vystupovat z Evropské unie a z NATO. Toho bych se docela děsil, ale pokud to někdo chce, tak ať si vybere mezi komunisty nebo SPD. Pokud to někdo nechce, tak je tady protivládní politická strana Motoristé sobě, která se netají svojí ambicí stát se stranou vládní, což se nedá říct ani u jedné z těch dřívějších zmiňovaných.

Před eurovolbami veškerá komunikace, tehdy jejich lídr Petr Mach říkal, volte nás, protože my máme šanci se tam dostat, ale nakonec se tam nedostal ani on sám a dostali oproti nám polovinu hlasů. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Aby to trochu neurychlili, ale je to jejich věc, já jim do jejich kampaně a komunikace mluvit nehodlám.

Tichá domácnost s voliči

Kdybych se vrátil ještě k Turkovi a preferencím. Před jeho oznámením kandidatury do Sněmovny se s ním nesla celá řada kontroverzí. O jeho rychlou jízdu na dálnici se začala zajímat policie, opět se vynořily detaily ohledně jeho fascinace nacistickou symbolikou. Navíc k tomu všemu říká, že by se do české politiky z té evropské přesunul jen s vidinou ministerského křesla, „pouhým“ poslancem být nechce. Nemluvilo a nepsalo se o něm v bůhvíjak pozitivních konotacích. Opravdu si od něj slibujete, že vás do Sněmovny popostrčí?

Aktuální poklesy preferencí bych hodnotil tak, že naši voliči zaprvé možná čekají a nevěděli, co bude, jestli do toho Filip půjde, nebo ne.

A také možná v duchu dehonestačních kampaní, které jsou proti nám organizovány v posledním měsíci, tak jsou někteří z nich na nás tak trochu nabručení. Přirovnal bych to ke klasické tiché domácnosti. Doma to obvykle spraví kytka, ale my chceme našim voličům nabídnout výrazně víc.

Místo té kytky chceme voličům nabídnout, že opravíme celou řadu chyb po této velmi amatérské a diletantské vládě. Do Sněmovny chceme přivést výrazné tváře, inteligentní a zkušené lidi, kteří by měli ve Sněmovně být. Místo většiny těch poslanců, o kterých dnes veřejnost nemá ani vidu, ani slechu a kteří, když se vyjadřují k různým věcem, tak častokrát to spíš vypadá, že neví, o čem mluví.

Jak si teď tedy myslíte, že Filip Turek jako Motoristům pomůže?

Očekávám, že proti nám ještě zesílí různé kampaně a útoky. Jejich nervozita možná ještě vzroste, lhostejné to určitě nikomu nebude. Někteří, kteří říkají, že jejich kampaň bude dobrá a nebude negativní, tak dělají negativní kampaň velmi intenzivně, akorát s ní nejsou spojovaní a nechtějí být u toho vidět.

Očekávám mnoho dalších různých podpásových a vyfabulovaných útoků, zejména na Filipa Turka ve snaze ho dále ničit a dále poškozovat.

My když chceme někoho politicky pozurážet, tak to uděláme sami a nenajímáme si k tomu síť influencerů. Ale nemáme moc důvod to dělat, nám stačí o hnutí STAN a Pirátech říct, že jsou to progresivistické strany s tím rozdílem, že Pirátům spíš věřím, že si to opravdu myslí, ale STAN to opravdu nevěřím.

Zatímco o vás stále platí, že jste áčko Václava Klause?

Tak jistě. Jsem člověk, který je ideově a ideologicky zformován konzervativně pravicovým světem, kterého je Václav Klaus představitelem posledních 35 let, a určitě takový zůstanu.