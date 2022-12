Macron teď napravuje to, co svými slovy o garancích pro Rusko vyvolal, říká exministr Petříček

Paříž hostí dárcovskou konferenci, na které chtějí desítky zemí a organizací zajistit Ukrajině pomoc před nadcházející zimou. Není to pozdě, když na Ukrajině už leží sníh a teploty klesají pod bod mrazu? Jak naplnit heslo „efektivita, žádné sliby“? A co bude s uprchlíky, kteří pobývají na území ČR? Prodlouží jim poslanci status dočasné ochrany o další rok? Praha 15:25 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček (ČSSD) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Ta konference měla nastat rozhodně dříve. Minimálně počátkem podzimu. Ale je to také nutné vnímat jako reakci na masivní útoky Ruska na energetickou infrastrukturu Ukrajiny,“ míní analytik Ústavu mezinárodních vztahů a bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Pařížské konference o Ukrajině se zúčastní zástupci skoro padesátky zemí včetně Česka, které bude zastupovat premiér Petr Fiala z ODS. Moderuje Šárka Fenyková

„A přiznejme si, že je to také i reakce na kritiku, která se snesla, podle mého názoru oprávněně, na hlavu francouzského prezidenta, který tímto jasně ukazuje, že jeho vyjádření, co se týče garancí pro Rusko, byla samozřejmě částečně vytržena z kontextu, ale způsobila velkou vlnu nevole. A teď i francouzský prezident napravuje to, co svými slovy vyvolal.“

Petříček ale zároveň zdůrazňuje, že si nemyslí, že by Francie uhýbala ze směru, jakým Západ ke konfliktu na Ukrajině přistupuje.

„Naším hlavním úkolem je pomoci Ukrajině zvládnout nadcházející zimu a nadále pokračovat v podpoře její obranyschopnosti tak, aby se mohla účinně bránit a mohla osvobodit další území.“

