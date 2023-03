Ostravský primátor Macura: Funkci opustím pravděpodobně v dubnu, sám ale rezignovat nehodlám

V únoru opustil hnutí ANO a v úterý jej vyloučili z klubu ostravských zastupitelů tohoto hnutí. Jaké jsou jeho další politické plány vzhledem k tomu, že společně s dalšími vyloučenými zastupiteli zakládá nový klub? Bude se svými bývalými kolegy z hnutí politicky spolupracovat? Chtěl by v čele Ostravy zůstat? Primátora Tomáše Macury se ptal Tomáš Pancíř. dvacet minut radiožurnálu Praha 21:50 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „To, že nejsem členem hnutí, samo o sobě není žádným stigmatem,“ řekl Macura Radiožurnálu | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak dlouho počítáte, že ještě budete primátorem Ostravy?

To je ve hvězdách a nezáleží to jenom na mně, záleží především na zbývajících 54 zastupitelích. Scénářů je pochopitelně více, tím nejpravděpodobnějším je, že svůj post opustím během dubnového zasedání zastupitelstva, takže za měsíc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Neloajalita vůči Babišovi? O prezidentském kandidátovi měla být vnitrostranická diskuze. Ptám se, jestli náhodou on není dostatečně loajální, říká Macura

To považujete v tuto chvíli za nejpravděpodobnější?

Jak ta konstelace zatím vypadá a jak se ta situace vyvíjí, tak nejspíš ano.

A vy byste to tak chtěl?

Ne, není to moje preferované řešení. Když člověk celé shrne, tak my jsme sotva půl roku po volbách a volby jsme vyhráli s 34 procenty. Já jsem byl lídrem kandidátky, vyhráli jsme ty volby s nějakým programem, ten program plníme a samozřejmě člověk má ambici dotáhnout ty věci do konce.

I kdyby mi tedy celý mandát nebylo dopřáno dokončit, tak bych preferoval alespoň takové řešení, kdy budou moci své klíčové projekty dotáhnout do určitých milníků, po kterých už budou nějakým způsobem zabezpečené. To byla součást i mého původního návrhu pro náš zastupitelský klub, a sice že odejdu z funkce na podzim tohoto roku.

Pojďme teď možná rozebrat to, o čem jste teď mluvil, detailněji. Člověk, který nesleduji detailně ostravskou politiku, se v tom vývoji posledních dnů a týdnů možná mohl trochu ztratit. Já to zkusím zrekapitulovat.

Vy jste na podzim jako lídr hnutí ANO vyhrál komunální volby v Ostravě, složil koalici, stal se potřetí primátorem. V prezidentských volbách jste veřejně podpořil soupeře Andreje Babiše, tedy soupeře předsedy vašeho hnutí. Následně jste v únoru odešel z hnutí ANO a před pěti týdny jste řekl, že do půl roku opustíte primátorskou funkci.

Před týdnem jste ale na zastupitelském klubu hnutí ANO navrhl, že zůstanete ve funkci déle. Následně jste byl v tomto týdnu vyloučen ze zastupitelského klubu ANO a vaši bývalí spolustraníci oznámili, že v dubnu zvolí nového primátora.

Když to tedy vezmeme postupně, proč a kdy jste si ten odchod z primátorské funkce do půl roku, tak jak jste avizoval v únoru, rozmyslel?

Já bych se především chtěl omluvit posluchačům za to, že asi slyší jméno Ostrava a Macura častěji a v jiných konotacích, než by mně samotnému to bylo příjemné. Tu věc nelze hodnotit jenom podle novinových titulků nebo z mediálních zkratek, ten příběh je samozřejmě daleko, daleko složitější.

Já jsem svoji nabídku zastupitelskému klubu, že odejdu z funkce do půl roku či na podzim tohoto roku, dal v situaci, kdy byl na náš klub vyvíjen velký politický tlak z centrály hnutí ANO, politický tlak, jehož cílem byla politická likvidace mé osoby.

Tento politický tlak vyvolával velké vnitřní pnutí uvnitř našeho klubu: lidem bylo vyhrožováno, dokonce byly používány různé náznaky, že by mohly být jednotlivé organizace rušeny, že by ti, kteří se ke mně přidají, mohli být vyloučeni z hnutí apod.

Já jsem v této situaci, abych ten klub sjednotil, respektive zabránil jeho rozpadu a rozpadu koalice, dal na stůl vstřícnou nabídku, že tedy já sám z té pozice do půl roku odejdu.

Rezignovat nehodlám

Myslíte si, že když už nejste členem hnutí ANO, když už nejste členem klubu zastupitelů ANO, že máte mandát dál vést město? Jinými slovy, berete to tak, že komunální volby vyhrál Tomáš Macura, nebo je vyhrálo hnutí ANO?

Komunální volby určitě vyhrálo hnutí ANO, nicméně s Tomášem Macurou v čele.

Dobře. A když teď Tomáš Macura už není v hnutí ANO, tak co z toho má převážit? Má mít primátora hnutí ANO, nebo má být primátorem Tomáš Macura?

Má převážit dohoda, respektive tím rozhodujícím faktorem má být dohoda mezi zastupiteli. Já bych chtěl jenom předeslat, že jsem se stal členem hnutí ANO až někdy v roce 2016 nebo 2017, takže do svých prvních voleb jsem kandidoval jako nestraník pod hlavičkou hnutí ANO.

To, že nejsem členem hnutí, samo o sobě není žádným stigmatem, najdeme tu paralelu i v jiných městech, například Patrik Nacher v Praze také kandidoval coby nestraník. Ale zpět k vaší otázce.

Chci říct a opakuji, že my jsme kandidovali s nějakým programem a ten program plníme. Já jsem si jistý, že Ostrava prochází nejdynamičtějším rozvojem v historii po Sametové revoluci a já bych měl ambici ten program samozřejmě dokončit. Pakliže k tomu nebudu mít podporu – a tady se nebavíme jenom o klubu hnutí ANO, ale bavíme se o celém zastupitelstvu – tak samozřejmě budu muset z té pozice odejít.

Chápu dobře, že vůbec nezvažujete, že byste rezignoval?

Já sám rezignovat nebudu, nevidím k tomu důvod.

Vy jste už v úvodu říkal, že těch variant, jak všechno dopadne, je víc. Máte v tuto chvíli zmapovanou svojí podporu? Kdyby se dnes odpoledne hlasovalo o tom, jestli má být odvolán Tomáš Macura z funkce primátora, jak by to dopadlo?

To se, pane redaktore, neodvažuji odhadovat. Zřejmě by to bylo poměrně těsné, stejně jako bylo poměrně těsné hlasování o odvolání o mém vyloučení z našeho zastupitelského klubu, které skončilo, jestli se dobře pamatuji, jedenáct ku devíti.

