Primátor Ostravy Macura do půl roku složí funkci primátora, s ním odejdou i dvě náměstkyně

Primátor Ostravy Tomáš Macura, který před týdnem opustil hnutí ANO, odejde do půl roku z funkce primátora. Spolu s ním odejdou i jeho dvě náměstkyně Zuzana Bajgarová, která už z hnutí rovněž vystoupila, i náměstkyně a předsedkyně klubu zastupitelů ANO Kateřina Šebestová. Na pondělním podvečerním jednání se na tom shodl klub zastupitelů. Šebestová novinářům řekla, že toto řešení klub podpořil jednomyslně. Praha 20:16 20. února 2023

Podle Šebestové by měla zůstat zachována stávající koalice, obmění se jen někteří lidé z hnutí ANO. Na základě dohody tak členové hnutí ANO na středečním jednání nebudou navrhovat hlasování o důvěře Macurovi

Podle ní Macura nabídl svou funkci k dispozici s tím, že by ji mohl předat postupně vybranému nástupci z hnutí ANO. Pro stejný postup se rozhodla i Šebestová, která má na starosti životní prostředí, a také náměstkyně Bajgarová, která zodpovídá za investice.

Podle Šebestové je jedním ze závěrů pondělního klubu rovněž to, že zůstane jednotný ve svém hlasování.

„Což je i pozitivní vzkaz pro koalici, protože trváme na zachování současné koalice,“ uvedl Šebestová.

O tom, kdo by mohl trojici ve vedení města nahradit, se hnutí teprve bude bavit. Podle ní by členové vedení města měli funkce předat během několika měsíců, maximálně do půl roku. Zastupitelem Macura zůstane.

Na magistrátní koalici se krátce po loňských komunálních volbách dohodlo ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. Ostravské ANO vedené Macurou komunální volby v září s převahou vyhrálo, získalo 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů.

Osmapadesátiletý Macura vede Ostravu jako primátor třetí funkční období, poprvé byl zvolen na podzim 2014.