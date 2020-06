Macura: Pokud chce hnutí ANO zůstat autentickou politickou silou, musí se vypořádat s korupcí v Brně

V hnutí ANO na začátku týdne skončil jeho místopředseda a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Jako důvody uvedl politikaření i odklon hnutí od liberálního pojetí. Tomáš Macura, primátor Ostravy a člověk, jenž byl Vokřálovi názorově blízký, v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz zmínil ještě korupční kauzu vyšetřovanou jako operace Stoka. Nyní je podle Macury nutné celou věc v Brně vyřešit. Pokud se tak nestane, zváží i on svůj odchod. Praha 6:00 6. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

S brněnským exprimátorem Petrem Vokřálem, který v pondělí skončil v hnutí ANO, jste měli stejné názory na směřování hnutí. Jak teď, s krátkým odstupem, hodnotíte jeho rozhodnutí?

Už několikrát jsem říkal - a můj pocit je stále stejný -, že na jednu stranu cítím velkou lítost nad jeho rozhodnutím odejít z hnutí ANO a z politiky vůbec. Na druhou stranu mám pro jeho kroky jisté pochopení, vyplývající z toho, jak mi situaci ze svého pohledu popsal.

Sám říkal, že jeho konec souvisí s tím, že někteří lidé v brněnském ANO jsou napojení na podsvětí. Jaká je to vizitka pro hnutí, které se samo označovalo za bojovníka proti korupci?

Rozdělil bych to na dvě věci. Nemůžu potvrdit jeho slova, že je brněnské ANO napojené na podsvětí. To jsou silná slova a musí to potvrdit probíhající vyšetřování. Ale byl samozřejmě daleko víc vtažen do dění v Brně než já, který to hodnotím z 200kilometrové vzdálenosti.

Nicméně vůbec to, že nějaké podezření tohoto typu vzniklo, nejen podezření, že se opravdu v Brně dělo a nejspíš i stále děje něco nekalého - informace, které vycházejí na povrch, jsou nejspíš jen špičkou ledovce, jak už to v životě bývá, tak právě to hnutí ANO neskládá dobrou vizitku. Tím spíš, že hnutí ANO se vždycky snažilo vyzdvihnout své protikorupční zaměření. Takže je to samozřejmě velmi špatně a musíme se s tím vypořádat, jestli chceme zůstat alespoň trochu autentickou politickou silou.

Není konec pana Vokřála výsledkem nějakého mocenského boje? Situace v Brně se mu nelíbila a dost ji kritizoval, takže se ho vedení mohlo chtít zbavit. Navíc - jak jste sám ve čtvrtek naznačil -, pan Vokřál vnímal jako nedůvěru to, že se předseda hnutí Andrej Babiš v Brně kromě něj sešel ještě s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem, který by nyní měl vést ANO do voleb.

Petrovi do hlavy neumím vstoupit, ale jak ho znám, došlo k souběhu tří věcí. První je jakási latentní frustrace, kterou máme oba - z dlouhodobého odklonu pragmatické politiky hnutí od původních liberálních principů, na kterých bylo založeno. To je jakýsi dlouhodobý proces, který neustále pokračuje.

Druhým faktorem jsou záležitosti kolem kriminální kauzy Stoka a jejího prorůstání do reálné brněnské politiky. To se Petra taky nějakým způsobem muselo dotknout a z mého pohledu musel udělat i nějakou chybu ze svého pohledu, že se od toho dřív nějakým způsobem viditelně nedistancoval.

Třetí je, co mi řekl při našem posledním rozhovoru: že skutečně necítil plnou podporu špiček hnutí ANO. Tím myslím předsedu a prvního místopředsedu, možná i celého grémia hnutí. Na jedné straně byl ujištěn, že skutečně je lídrem pro krajské volby, byla mu verbálně vyjádřena podpora pro jeho práci při očišťování hnutí v Brně, to znamená ve vztahu k problematickým brněnským místním organizacím. Na straně druhé se z kuloárů dozvídal, že probíhají jakási jednání špiček hnutí, o kterých nedostával informace napřímo a dozvídal se to mnohdy oklikou od politických soupeřů. Všechny tři faktory, které jsem zmínil, u něho vedly v jeden moment k rozhodnutí, že už se na tom nechce dál podílet.

Rušení buněk v Brně

V rozhovoru pro Aktuálně.cz jste řekl, že situaci v Brně je třeba řešit rázně, protože na základě rozhodnutí předsednictva ANO jednotlivým členům těchto místních organizací „narostla křídla“. Co jste tím měl konkrétně na mysli?

Měl jsem na mysli to - a vycházím jen z informací, které ke mně dochází, ať už jsou od Petra Vokřála, nebo od mých kontaktů v Brně, protože v tom městě nežiju -, že předsednictvo hnutí na svém předposledním zasedání rozhodlo, že tři inkriminované brněnské organizace nezruší.

Revokovalo tedy předchozí rozhodnutí, nicméně dalo Petrovi mandát, aby pracoval na očištění hnutí. Aby identifikoval lidi v rámci organizací, kteří si zaslouží, aby byli takzvaně odejiti. A mám dojem, že konkrétní lidé v Brně rozhodnutí předsednictva pochopili jako jakýsi signál, že nemáme zájem tu situaci řešit. Jako jakýsi výraz slabosti.

Myslím, že to ve finále konkrétní lidé, které nechci a nemohu jmenovat, protože je fyzicky ani neznám, pochopili tak, že Petrova pozice byla předsednictvem hnutí oslabena a ta jejich se stala silnější, neřku-li nedotknutelná, a dávali to Petru Vokřálovi znát. Alespoň tak to pociťoval.

Není právě tím rázným řešením rušení buněk, o kterém jste ve čtvrtek mluvil?

Samozřejmě. Ale aby bylo právoplatné, musí projít jakýmsi procesem, protože v opačném případě by mohlo být zpochybněno v rámci soudního řízení.

Každá politická strana se musí kromě vlastních stanov řídit právním řádem tohoto státu. Upřímně: vedli jsme jak na předchozím, tak i na posledním zasedání předsednictva debatu, nakolik je, či není v případném soudním sporu vyargumentovatelné, že jsme zrušili, či nezrušili příslušnou místní organizaci v rozsahu, který ukládá právní řád. A řekl bych, že zvítězila jakási opatrnost, respektive preference toho, aby celý proces proběhl možná v delším horizontu, ale s jakousi vyšší právní jistotou.

Takže k rušení dojde, akorát je to v nějaké fázi procesu?

Abych byl úplně přesný: osobně se domnívám, že k tomu rušení by dojít mělo, jsem zastáncem toho radikálnějšího řešení. Domnívám se, že k němu ve finále dojde, ale musí být splněné určité podmínky. Jednou z nich je i projednání situace s konkrétními lidmi. To znamená, že musí mít - nebo by měli mít - možnost se obhájit. Musí být vedena i nějaká diskuse. Abych nebyl vnímán jako nějaký dogmatik, připouštím, že diskuse může vést k poznání, že není třeba zrušit celou místní organizaci, ale třeba z ní jen vyloučit některé lidi.

Osobně to dnes vidím tak, že by situaci prospělo rychlé řešení v podobě zrušení místních organizací. Většinově jsme se ale jako předsednictvo přiklonili k tomu, že půjdeme tím zdlouhavějším, ale možná právně bezpečnějším způsobem, který možná ve finále povede ke stejnému výsledku.

Po jednání předsednictva jste naznačoval, že by se dokonce mohlo zrušit i více organizací, než ty tři, které navrhoval pan Vokřál. Kolik by jich tedy podle vás mělo být?

Nebudu říkat žádné počty. Samozřejmě každého může napadnout, proč mezi organizacemi, které pan Vokřál navrhoval ke zrušení, není například Brno-střed, odkud pochází nejvíce inkriminovaná osoba celého případu Stoka (Jiřího Švachulu - pozn. red.), ale to berte prosím jen jako příklad.

Pan předseda a možná i další členové předsednictva se hodlají sejít s celou brněnskou organizací, to znamená s členy všech místních organizací v Brně. Tam bude vedena nějaká debata. Poté možná budou vedeny debaty v užších kruzích. Možností, jak to dopadne, je skutečně více. Nemám teď nějakou organizaci navíc na mysli, ale současně si nemyslím, že by problém byl omezen výlučně na tři místní organizace, které pan Vokřál navrhl ke zrušení. Respektive nebyl to jen pan Vokřál, ať to takto nepersonifikuji, ale bylo to rozhodnutí celé krajské organizace Jihomoravského kraje.

Babiš pojede do Brna

Jakou roli v tom hraje Jaroslav Faltýnek? Respektive hraje nějakou roli, že první místopředseda hnutí a jeho syn mají vazby na Brno?

Pan Faltýnek starší se i včera (ve čtvrtek) na předsednictvu dušoval, že s Brnem nemá nic společného, že Brno neřeší. V tuto chvíli to nijak dále nehodnotím, nechci to nějak komentovat. Pokud jde o pana Faltýnka mladšího, tak tam je zřejmé, že je v brněnské politice poměrně vlivný hráč. Jeho reálný vliv pravděpodobně přesahuje rozsah, který by mu příslušel podle skutečného funkčního zařazení. Navíc má pozastavené členství v hnutí ANO, myslím už tři týdny. Nicméně je pravdou, že jestli hovoříme o tom, že v Brně v rámci ANO soupeří o moc několik skupin, tak pan Faltýnek mladší nejspíš reprezentuje jednu z těch skupin. A to takovou, která je a byla vůči panu Vokřálovi antagonistická.

Petr Vokřál by nemusel být jediný, kdo v hnutí ANO skončí. Místní členové podle serveru iDnes.cz chtějí odvolat také bývalou ministryni a šéfku jihomoravské ANO Taťánu Malou. To podle vás dokazuje, že místním členům „narostla křídla“? Myslíte si, že by paní Malá měla v hnutí ANO skončit?

Omlouvám se, ale nemohu vstupovat do interních záležitostí jihomoravské organizace a nemám k tomu dostatek informací. Pozici paní Malé jako předsedkyně neznám a ani nevidím důvody, proč by měla být odvolána. Ale pokud takové existují, musí o nich rozhodnout členové krajské organizace v Jihomoravském kraji. Takové věci se dělají odspoda nahoru, nikoliv naopak.

Může se stát, že hnutí v Brně ovládnou ti, kteří jsou právě podle Petra Vokřála napojení na podsvětí? Případně ti, o kterých jste říkal, že jim „narostla křídla“?

Nesmí se to stát. Proto jsme se včera (ve čtvrtek) na mimořádném předsednictvu domluvili na jakémsi jízdním řádu dalších kroků, které budou teď postupně uváděny v život tak, abychom tomuhle scénáři zamezili.

Můžete ten jízdní řád nějakým způsobem nastínit?

Chápu, že vás zklamu, ale nemůžu. Domluvili jsme se, že v tomto ohledu budeme ctít jakousi diskrétnost. Můžu říct jenom první z kroků, a to je ten, že pan předseda Babiš pojede 11. června do Brna a bude tam setkání se všemi členy brněnské organizace a měla by tam být vedena diskuse, ve které se pokusíme přijít na jádro toho sváru mezi frakcemi, které tam jsou. Pokusíme se identifikovat, jestli je tam vůbec možnost nějaké shody, nějakého společného postupu, nebo jsou příkopy tak hluboké, že to už spravit nepůjde.

Končit se nechystá

Sám jste naznačil, že byste také mohl z hnutí odejít. Pořád o tom uvažujete?

Pro mě to není aktuálně téma, které by bylo na stole. To je věc, kterou nevyhrožuji, akorát je mi to nějakým způsobem předkládáno. O mně je známo, že podobně jako Petr Vokřál jsem se několikrát - a stále to trvá – vyjadřoval kriticky k posunu v názorovém spektru, které převládá v hnutí ANO a v jeho směřování. Pro mě je klíčové, aby si hnutí ANO uchovalo alespoň základní principy, se kterými bylo založeno.

A jedním z těch principů skutečně je protikorupční zaměření. Když to převedu do reálné politiky a do reálných problémů, které teď řešíme, tak je pro mě teď prioritou, abychom dokázali situaci v Brně vyřešit způsobem „padni, komu padni“. Pakliže tento princip bude dodržen, bude to pro mě potvrzením toho, že protikorupční étos hnutí je stále platný a minimálně z tohoto pohledu nebudu mít důvod odchodem vyhrožovat, ale ani ho dál nerozmýšlet.

Říkáte, že je vám to předkládáno, vy o tom ale občas sám hovoříte. Zmiňoval jste to například loni v létě v souvislosti s demonstracemi spolku Milion chvilek pro demokracii. Tehdy jste dokonce naznačoval, že se demonstrací možná sám zúčastníte. V hnutí jste ale pořád. Co by se tedy muselo stát, abyste z hnutí skutečně odešel?

Neuvědomuji si, že bych někdy sám proaktivně hrozil tím, že odcházím z hnutí. Spíš jsem odpovídal na otázky, ale to je víceméně jedno. Praktický dopad je stejný. Pro mě jsou klíčové tři principy, na kterých bylo hnutí v roce 2011, 2012 založeno. To je protikorupční zaměření, a to nikoliv jen verbálně, ale i v praktických krocích - teď zrovna při řešení situace v Brně.

Druhý princip je proevropský - aby hnutí ANO ve své reálné politice ctilo principy evropské integrace. A třetí princip je ten, ze kterého hnutí trochu slevuje, a to je právě ten liberální postoj. To znamená postoje založené na svobodě volby, svobodě jednotlivce, svobodě rozhodování. Samozřejmě politika se nějakým způsobem vyvíjí. S Petrem Vokřálem i s dalšími jsme se v této záležitosti pokoušeli o nějaký obrat i v podobě svolání a organizování ideové konference hnutí ANO loni v lednu.

Nebyli jsme zcela úspěšní, nicméně stále si přes všechny výhrady, které mohu mít a mám, myslím, že můj důvod pro setrvání v hnutí je naplněn i z toho důvodu, že v mém ostravském regionu se nám, řekl bych, ty principy daří aplikovat velmi dobře.

A kdyby ty tři principy nebyly dodrženy? Z jednoho se mírně ustupuje a další jste spojoval právě se situací v Brně. Pokud by situace v Brně nedopadla nějak pozitivně a zůstali by tam lidé, které pan Vokřál kritizoval, odešel byste z hnutí ANO?

Kdyby hnutí prokázalo neschopnost či nezájem o to, aby v situaci v Brně řešilo - a aktuálně je v Brně největší korupční kauza, kterou v rámci celé republiky hnutí ANO řeší -, tak bych si to skutečně musel vyhodnotit tak, že protikorupční zaměření je jenom prázdnou vějičkou a je to něco, co v reálné praxi neplatí. Pro mě by to určitě byl důvod tenhle krok zvažovat, to mohu potvrdit.

Na volebním sněmu jste řekl, že ANO plní volební program ČSSD, což je v přímém rozporu s vámi preferovaným směřováním doprava a liberálními principy. Stále na tom trváte?

V době, kdy jsem ta slova říkal, jsem k tomu samozřejmě měl důvod. Jednalo se o témata, které hnutí ANO přebíralo svým koaličním partnerům, respektive se je snažilo trumfovat - navyšování důchodů, různé slevy pro důchodce, pro studenty a tak dále, což je čistě sociálnědemokratický program. Jsou to věci, které se ne úplně slučují s mým viděním světa. Nemyslím obecně navyšování důchodů, ale obecně tenhle sociálnědemokratický pohled na věc.

Obecně samozřejmě platí a nemůžu to nevnímat, že hnutí ANO je v menšinové vládě. Ta je poskládaná tak, jak je poskládaná, a musí se dokonce i opírat o politickou podporu další levicové strany. Mně osobně se to třikrát nelíbí. Byl jsem zastáncem jiného povolebního uspořádání. Nakonec se to v dané chvíli ukázalo jako nemožné, takže musím respektovat daný status quo. Na straně druhé je dobře občas zvednout jakýsi varovný prst nebo aspoň nahlas říct, že v některých ohledech možná zacházíme dál, než by bylo nezbytně nutné.

Kladný marketingový obraz

Lze vůbec ještě dnes a za současného vedení změnit směr, kterým hnutí ANO jde, a vrátit se k tomu, co jste říkal – k posunu doprava a liberálním hodnotám?

Myslím, že kdyby po posledních parlamentních volbách podařilo domluvit koalici s ODS, což byla v dané chvíli moje preference, tak by i reálná politika hnutí ANO, respektive vlády jako celku dneska vypadala jinak. Bohužel je dnes odrazem toho koaličního spojenectví, které dnes máme - včetně podpory ze strany Komunistické strany Čech a Moravy. Takže je to skutečně reálná politika v praxi. To, že z toho nejásám, je věc druhá. Musím být také schopen respektovat existující rozložení sil.

Podle vás je současná politika hnutí ANO zaměřená na stejná témata, jako mají koaliční partneři? Že i když je nejsilnější stranou, neprosazuje svůj program?

To netvrdím takto vyhroceně, ale jistě chápete, že musí dojít k nějakému průniku stran, které se podílí na moci. I hnutí ANO musí najít nějaký průnik s programem sociálních demokratů, případně s komunisty. Občas, aby mělo kladný marketingový obraz, tak musí v některých ohledech přebíjet i záměry například sociální demokratů, aby vypadalo lepší a úspěšnější. Takže obecně ano, hnutí ANO v tuto chvíli dělá poměrně dost levicovou politiku. Určitě levicovější, než bych si osobně přál.

V minulosti jste také opakovaně kritizoval Andreje Babiše. Například minulé léto jste v souvislosti s demonstracemi i v rozhovoru pro Aktuálně říkal, že k sobě nemáte blízko.

Není to tak, že bych s panem předsedou měl potřebu – ani on se mnou – být v dennodenním kontaktu. Nakonec na to není ani čas. Řekl bych, že se respektujeme a pevně věřím, že respektuje i on mě. To, že nemáme na stejné věci stejný pohled, je normální a já z toho nedělám žádnou vědu.

Až vám skončí mandát, plánujete ještě zůstat v politice?

Mnohokrát jsem říkal, a na tom se nic nezměnilo, že vnímám svůj pobyt v politice za velmi dočasný a téměř s jistotou skončím nejdéle vypršením mého druhého mandátu v pozici primátora, pakliže ho ve zdraví jak fyzickém, tak i politickém dožiju.