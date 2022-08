Že mají Maďaři plyn za pětinu, je nehorázná lež. Náklonnost k Rusku podle exvelvyslanec nepomohla

Málokterý evropský politik dokáže téměř každým svým projevem vyvolat tak silné reakce jako maďarský premiér Viktor Orbán. V rumunském Sedmihradsku nedávno prohlásil, že Maďarsko nechce být součástí světa smíšených ras. „Orbán nic neřekne náhodou. Vždy sleduje nějaký cíl – vyvolat rozruch a odvést pozornost od palčivých otázek, především vnitropolitických,“ soudí bývalý maďarský velvyslanec v Česku György Varga. Praha 0:10 3. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Svými výroky tak prý dokázal odvést pozornost od toho, že navzdory svému slibu musela maďarská vláda výrazně zvýšit náklady domácností, zejména pak ceny plynu a elektřiny.

„Byl to jeden ze základních pilířů režimu, od roku 2013 byl plyn a elektřina pro domácnosti a většinu podnikatelů na stejné úrovni. To se teď ukázalo neudržitelné a tak určili nějaký virtuální průměr a nad ním radikálně zvýšili ceny plynu na sedminásobek a elektřiny na dvojnásobek,“ popisuje bohemista.

Rýsuje se prý také nedostatek pohonných hmot, protože maďarské rafinérie nedokáží pokrýt spotřebu. Regulované ceny nyní musejí být dotovány ze státních rezerv a zejména v případě nafty prý hrozí nedostatek.

„Člověk kolem sebe dnes v tramvaji nebo v restauraci slyší lidi mluvit o tom, jak to proboha bude. I pro mě je to problém, a to nepatřím k chudším vrstvám. Nedovedu si představit, co to vyvolá v říjnu, až lidé dostanou první účty se zvýšenou cenou plynu, a pak během topné sezony. Je to obrovské zklamání a preference strany Fidesz se už teď propadly o 12 procent. Ale opozice to bohužel není schopna vyrovnat, po volbách se rozpadla,“ konstatuje.

Cynická hra s Ruskem

Orbán podle Vargy není rasista, ale stoprocentní cynik, který nebere vážně žádnou ideologii: „Jeho cílem je udržet si a mít moc, podle toho vše organizuje,“ uvádí s tím, že maďarský premiér se radikálními výroky snaží odlákat voliče stále populárnější radikální straně Naše vlast.

Maďarsko se zároveň pod Orbánovým vedením stalo největším zastáncem Ruska v Evropské unii. Kritiku odráží argumenty o výhodnosti tohoto postoje pro maďarské občany.

Spojenectví s Putinem se podle Vargy zrodilo někdy okolo roku 2009 po setkání v Petrohradě. „Myslím, že tam vznikl nějaký model spolupráce. Bude to o byznysu, o modelu vládnutí. Možná, že mu Putin něco poradil a on v jeho režimu uviděl něco slibného, vzor pro udržení moci. On obdivuje Putina, ten jeho autoritářský model,“ zamýšlí se bývalý diplomat.

V důsledku toho se Maďarsko stalo ještě závislejším na ruském plynu a ropě. Za tyto komodity prý ale Maďaři platí stejnou cenu jako kdokoli jiný. „Je to velký blud, který vznikl někdy na začátku února, když Orbán navštívil Putina a ten údajně řekl, že Maďaři dostávají plyn za pětinu než ostatní. To je nehorázná lež,“ zdůrazňuje Varga.

Náklonnost k Rusku podle něj Maďarsku reálně žádné výhody nepřinesla, ovšem Orbánovi v politické rovině ano. „On hraje takovou hru, jak on říká, paví tanec. Trošku tam a trošku tam. Svým vztahem k Putinovi může vydírat Západ, představuje si nějakou nezávislost na mocenských pólech, lavíruje. Několikrát vetoval rozhodnutí v Evropské unii a vydírá partnerské země,“ doplňuje.

Pokud jde o řešení války na Ukrajině, Orbán prý chce, aby Ukrajinci složili zbraně a dohodli se s Ruskem. „Je to proruská argumentace, on samozřejmě nechce ztratit nástroj, kterým může vydírat Západ. Ztráta putinovského protipólu v boji se Západem by pro Orbána byla zásadní, protože základ je pro něj doma, tedy zachovat v Maďarsku autoritativní moc.“

