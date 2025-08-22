Expert: Maďarsko a Slovensko zůstávají u ruské ropy z politických důvodů, náhrada by trvala jen měsíce
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tentokrát na západě Ruska. Jak Maďarsko, tak Slovensko oznámily, že dodávky ropy ropovodem jsou přerušeny. Jde o třetí útok na Družbu v krátké době. Obě země vyzvaly Evropskou komisi, aby jim bezpečnost energetických dodávek garantovala. „Je to politické gesto, které ale nemůže mít nějaký efekt,“ míní politolog Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Dodávky ropy by do obou zemí mohly být přerušeny nejméně na pět dní. Jak velký problém to pro Maďarsko a Slovensko je?
Obě země mají možnost alternativních dodávek. Může to ale být nějaký problém v krátkodobém nebo střednědobém horizontu, protože i alternativní cesty mohou být třeba vyblokovány nějakými jinými kontrakty atd.
Rozhovor s politologem Martinem Jiruškem o závislosti Slovenska a Maďarska na ruské ropě
Maďarsko, co se týče alternativních dodávek, má přímou linku z Jadranu. Ropovod Adria, který teď částečně zásobuje tamější rafinerii, má nějaké zásoby, takže bezprostřední nějaké riziko pro dostupnost produktů to není. Určitě jde ale o problém.
Kolik procent ropy, kterou spotřebovávají obě země, pochází stále ještě z ropovodu Družba, tedy z Ruska?
Tady bych předeslal, že obě země, jak Slovensko, tak Maďarsko, jsou jediné, které se rozhodly, že stále ještě budou závislé na ruských ropovodních dodávkách. Je to tedy jejich rozhodnutí navzdory tomu, co se na Ukrajině děje poslední tři a půl roku.
U obou zemí jde o výrazný podíl. V Maďarsku je to nadpoloviční, až tříčtvrtinový podíl dodávek, na Slovensku jsou to téměř všechny dodávky, které jdou na Slovensko a zpracovávají a spotřebovávají se tam.
Proč jsou obě země ještě stále závislé na ropovodu Družba? Jaké mají jiné možnosti? A pokud by se rozhodly změnit dodavatele, tak o jakém časovém horizontu tady mluvíme?
Maďarsko má plán, že by chtělo snížit závislost na ruských dodávkách zhruba do roku 2026. U obou zemí jde ale o jejich politické rozhodnutí, že i nadále přes všechna rizika, která se pojí s dodávkami surovin přes území, kde je nějaký konflikt.
Hlavní alternativní cesta zejména pro Maďarsko je plně funkční ropovod Adria, který by byl schopen dodávat a který v dnešní době vlastně už dodává ropu Maďarsku. Tímto ropovodem je v zásadě možné dodávat ropu i na Slovensko.
Co se týče kapacity, tento ropovod je schopen zásobovat plně kapacitu maďarských rafinerií a z velké míry i slovenských rafinerií. Ten časový horizont nahrazení, tak se odvíjí od politické vůle, ale pohybujeme se v řádu měsíců. To by neměl být problém.
Politické důvody
Kde potom vidíte ten důvod, proč obě země zůstávají u dodávek z Ruska. Jde tam o cenu, nebo je problémem třeba i jiné složení ropy?
Může jít o cenu, kdy si dokážu představit, že ruští dodavatelé těmto zemím poskytují nějakou slevu. Koneckonců, nejde jen o ropu, Maďarsko a Slovensko nadále odebírají také ruský plyn.
Maďarsko se dokonce v létě 2022, tedy pár měsíců poté po začátku invaze, rozhodlo kontrakt s Ruskem dokonce rozšířit a prodloužit. Ty důvody jsou zřejmě politické, ale můžou být i cenové.
Co se týče technických překážek, roli může hrát i její složení. Viděli jsme to v České republice, kdy nějakou dobu trvalo, než litvínovská rafinerie našla náhradu za ruskou ropu, protože tam složení hraje roli.
Ruská ropa má specifické chemické vlastností, co se týče obsahu síry a hustoty atd. To znamená, že tam musí být nějaký soulad a kompatibilita s tím, jak jsou rafinerie nastaveny, ale není to neřešitelný problém.
Maďarsko a Slovensko teď žádají Evropskou komisi, aby jim garantovala bezpečnost dodávek ropovodem Družba. Jaké možnosti tedy Evropská komise v tomto směru má? A jakou ochotu podle vás vzhledem k této žádosti projeví?
Kdyby zajišťování energetických surovin nebyla vážná záležitost, tak by to bylo poněkud úsměvné, protože Slovensko a Maďarsko jsou země, které žádaly o výjimku. Obě země se rozhodly, na rozdíl od všech ostatní zemí EU, trvat na spolupráci s Ruskem i nadál.
Teď Slovensko a Maďarsko ve společném prohlášení ministrů zahraničí žádá Evropskou komisi, aby jim nějakým způsobem garantovala bezpečnost, což je poněkud ironické.
Zároveň je těžké si představit, že by Evropská komise nějakým způsobem byla schopna garantovat bezpečnost dodávek mimo svoje území, neřkuli na území Ruska, kde došlo k tomu úderu a kde je ten problém. Já to vidím jako jakési politické gesto, které ale nemůže mít nějaký efekt.