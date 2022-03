Zeman: Albrightová byla nejdůležitějším advokátem Česka v USA, obdivu se jí dostávalo po celém světě

Bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová byla podle prezidenta Miloše Zemana nejdůležitějším podporovatelem i advokátem Česka v USA, a to nejen v roli šéfky americké diplomacie. Zeman v kondolenčním dopise adresovaném americkému protějšku Joeu Bidenovi připomněl, že politička narozená v Praze velmi napomohla brzkému vstupu Česka do NATO, a to v době, kdy byl premiérem.

