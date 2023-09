Podnikatelé si média kupují jako atomový kufřík. Mafra se nejspíš ocitne v jiných rukou, soudí Klimeš

10 let působení Andreje Babiše (ANO) v českých médiích se zřejmě uzavírá. Vydavatelství Mafra a společnost Londa provozující Rádio Impuls od něj koupil miliardář Karel Pražák. „Koluje teď nehezký vtip, že Pražák chtěl Synthesii a dostal ji zabalenou v novinách. Mafra skutečně není to nejpodstatnější v tom obchodě, synergie je v tom, že ovládá ústeckou Spolchemii,“ upozorňuje komentátor David Klimeš. Praha 18:09 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mafra se nejspíš ocitne v jiných rukou,“ říká komentátor David Klimeš. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud to není pro finanční profit, tak to musí být pro něco jiného. Ve skupině Karla Pražáka to nedává velký smysl, pravděpodobně brzy uvidíme, že se Mafra posune do jiných rukou,“ soudí nový ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Klimeš vysvětluje, že po odchodu zahraničních vlastníků po velké finanční krizi si mediální trh rozdělili domácí podnikatelé navázaní na regulovaný byznys.

„Marek Dospiva, spolumajitel skupiny Penta, to při nákupu Vltava Labe Press, vydavatele Deníku, velmi upřímně komentoval tak, že to je atomový kufřík. A že kdyby na ně Mafra začala iracionálně útočit, tak oni také něco mají,“ říká.

„Bavíme se o tom, jak 10 let s Andrejem Babišem ovlivnilo Mf Dnes a celé české novinářství, ale možná budeme brzy řešit, jakým způsobem Mf Dnes referuje o Green Dealu a českém odchodu od uhlí, pokud se stane vlastníkem Pavel Tykač,“ dodává s odkazem na majitele energetické skupiny Sev.en, který měl o vydavatelství zájem.

Podle Klimeše zatím není jasné, kdo se stane skutečným vlastníkem Mf Dnes, nejspíš to ale bude mít vliv na novináře.

„Myslím si, že nový majitel se bude chtít prezentovat tím, že starou gardu, která sloužila holdingu Agrofert, tam chtít nebude. To automaticky neznamená, že po nich přijdou lepší.“

Proč Babiš koupil média?

Klimeš připomíná, že Babišův vstup do světa médií vedl ke vzniku řady menších projektů, které se nakonec ukázaly jako životaschopné.

Příkladem je časopis Reportér bývalého šéfredaktora Mf Dnes Roberta Čásenského nebo Echo24 Dalibora Balšínka, který ho založil po odchodu z čela Lidových novin.

„Mnohé z těchto podniků od začátku věděly, co chtějí, ale neměly na to peníze. A nějaká podpora od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky pro ně byla podle mě velmi důležitá,“ poznamenává.

Nelze prý sice říci, že by Andrej Babiš přímo zasahoval do obsahu svých novin, zejména na počátku se ale objevily některé extrémně varovné náznaky.

Například když šéf hnutí telefonoval redaktorovi Lidových novin, proč nepokrývá konferenci hnutí: „A cituji větu, kterou redaktorovi řekl: ‚Doufám, že kluci vědí, co dělají. Asi nevědí, s kým mají tu čest.‘ A pak řekl, že to byl úlet.“

Zatímco dnes je ANO zavedeným a nyní zdaleka nejpopulárnějším subjektem na politické scéně, v roce 2013 ale byla situace odlišná.

„Něco jiného je, když rostete z preferencí 0,2 procenta na druhé místo ve sněmovních volbách a ve stejném čase koupíte jedny z nejrespektovanějších novin a voláte do redakcí, proč nereportují o vašich tiskovkách,“ podotýká Klimeš.

Poukazuje přitom na to, že i na nedávné prezidentské volby mohlo mít vliv Babišovo vlastnictví některých populárních časopisů pro ženy a jeho obraz v nich.

„Pokud jste delší dobu masírováni tím, že vedle VIP osobností hereckého a pěveckého světa je tam i Andrej Babiš s rodinou, který by si moc rád dal v neděli svíčkovou, ale musí se zabývat tím, že někdo rozkrádá stát, tak to vliv na volby mít může,“ glosuje.

