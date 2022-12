Na sankce se v Česku zaměří zvláštní útvar. Od ledna vznikne na ministerstvu zahraničí, uvedl Lipavský

Náplň práce: sankce. Magnitského zákon, který ve čtvrtek schválil Senát, umožní Česku postihovat lidi a firmy, které nejsou na sankčních seznamech Evropské unie a dopouští se porušování lidských práv. Čeká se jen na podpis prezidenta Miloše Zemana. „V momentě, kdy zákon vstoupí v platnost - účinnost je de facto okamžitá -, tak na tom začneme pracovat,“ popsal pro iROZHLAS.cz šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Zřídí kvůli tomu sankční oddělení. Původní zpráva Praha 7:00 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejprve však chce vést ministr zahraničí politickou debatu na vládní úrovni. Schválený zákon podle něj předpokládá, že jeho resort kabinet zaúkoluje dohledem nad plněním. Na to se chce kapacitně připravit.

„Od 1. ledna budeme mít oddělení, ale musíme ho naplnit lidmi,“ řekl s tím, že se na to ministerstvo zahraničí už připravuje. „Potřebujeme se propojit s mezinárodními partnery, kde už mají sankční oddělení. Ať je to Velká Británie, Amerika a nebo třeba i Nizozemí, kde už mají nějakým způsobem kapacity, jsou připraveni sdílet znalosti a know-how postupy,“ dodal pro iROZHLAS.cz.

Lipavský nechtěl předvídat, vůči jakému okruhu osob nebo skupin bude Česko sankční nástroj používat. Jeho přijetí ale vítá.

Zákon ve čtvrtek podpořilo 53 z 65 přítomných senátorů, nyní ho dostane k podpisu prezident. Kritiku si vysloužil pouze od senátorky Jany Zwyrtek Hamplové (za Nezávislé), která zákon považuje za nejednoznačný.

Zrychlení přijetí kvůli Rusku

Přijetí Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost lidských práv předpokládal kabinet Petra Fialy (ODS) už ve svém programovém prohlášení. Přípravu předlohy urychlila ruská invaze na Ukrajinu.

Národní sankční zákon bude úzce spjatý s evropskou legislativou. Ta určují, kvůli čemu může dojít k sankcionování. Při realizování zákona bude Česko vázáno předpisy Evropské unie. Zároveň ale umožní navrhovat subjekty na sankční unijní seznam nebo vymezení jiných sankcí, které nejsou v jejích předpisech.

Jméno nese po ruském právníkovi Sergeji Magnitském a podepsal ho jako první v prosinci 2012 tehdejší americký prezident Barack Obama. Spojené státy jím zakázaly vstup do země a nařídily zmrazení účtů lidem, kteří byli podle USA zapleteni do porušování lidských práv a mohli se podílet na Magnitského nevyjasněné smrti v moskevské vazební věznici. Ruský právník byl na konci roku 2008 zatčen za údajné daňové úniky krátce poté, co obvinil ruské policejní a justiční pracovníky z defraudací.

Magnitského si v Rusku najal britsko-americký finančník Bill Browder, kterého v červenci 2013 moskevský soud v nepřítomnosti odsoudil na devět let za daňové úniky. Browder totiž tvrdil, že se stal obětí korupčního spiknutí. Po Magnitského smrti dosáhl v USA schválení zákona.