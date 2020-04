K e-mailům ministrů se veřejnost v Česku nedostane. Premiér Babiš není první, kdo toho využívá

Tento týden vyšlo najevo, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO používal k vyřizování některé oficiální komunikace soukromý e-mail. Není prvním českým politikem, jak už v minulosti ukázal případ uniklých mailů někdejšího předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Tuzemská legislativa nicméně nepovažuje elektronickou poštu za úřední komunikaci, k obsahu e-mailů se tak veřejnost obvykle nedostane. Česko 13:52 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš při pravidelné zdravici národu Čau lidi | Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=2SwQpWtZTQE

Veškerá úřední korespondence musí být evidována ve spisové službě. Co evidované není, není ani úřední a nepatří to na veřejnost. Tak by se dal shrnout rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 2013, podle něhož se veřejnost obvykle nemůže domáhat zpřístupnění e-mailů konkrétního úředníka.

A to ani ve chvíli, kdy byly odeslány z pracovní schránky.

Před pár dny vyšlo najevo, že premiér Andrej Babiš (ANO) řadu let užíval e-mailovou adresu ab@e-babis.cz. Ta je od středečního rána nefunkční a všechny odesílatele odkazuje na premier@vlada.cz. Stalo se tak poté, co předseda vlády adresu nedopatřením zveřejnil během posledního ze svých videí Čau lidi.

Odpověď ze soukromého e-mailu Andreje Babiše | Foto: Jan Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Babiš není první vysoce postaveným tuzemským politikem, který má se soukromým e-mailem problémy. V roce 2016 získali pravicoví extremisté, sdružení kolem serveru White media, přístup do schránky tehdejšího sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky a část jich zveřejnili.

Se zabezpečením e-mailových schránek se pak předloni potýkala i Poslanecká sněmovna. Její systémy tehdy bez varování doručily zákonodárcům zprávu, jejíž autoři se vydávali za šéfa SPD Tomia Okamuru.

Servery ukazují na Agrofert

Podle informací, které zveřejnil web Hlídač státu a jejichž technickou stránku iROZHLAS.cz ověřil, používal Andrej Babiš k vyřizování elektronické pošty servery a programové vybavení patřící holdingu Agrofert.

Ten přitom na jaře 2017 převedl - v souladu se zákonem o střetu zájmů - do svěřenského fondu a odmítá, že by nad ním měl nadále kontrolu.

„Společnosti spadající pod Agrofert a.s. pro svou činnost používají dva druhy poštovních serverů: Microsoft Exchange a IBM Domino server. Na druhém jmenovaném softwaru běží i mail server e-babis.cz,“ vysvětlil expert na informační technologie Michal Bláha z Hlídače státu.

Zákon neprotestuje

Premiér soukromý e-mail používat může, a to v případě, že ho nevyužije například k zasílání utajovaných skutečností.

Havlíčkovi s Vojtěchem nevadí, že si Babiš tiskl materiály v Imobě. Rakušan to chce řešit na výboru Číst článek

„E-mailová část na Úřadu vlády není tím systémem, který by spadal pod kybernetický zákon,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Radek Holý. Úřad vlády totiž neoznačil mailové schránky jako významný informační systém, ač jiné úřady včetně většiny krajů tak učinily.

Podle Bláhy ale soukromá schránka v dané podobě představuje řadu rizik. Především proto, že není jasné, kdo všechno má k infrastruktuře, na které premiér svou schránku provozuje, přístup.

„Tyto osoby mohou snadno monitorováním síťového provozu k mailovému serveru veškerou komunikaci premiéra nejen sledovat, ale také ukládat a zcizit,“ přiblížil odborník.

Poštovní tajemství

Ovšem ani ve chvíli, kdy politici či úředníci používají svůj pracovní e-mail, nejde o transparentní formu komunikace. Městský soud v Praze v září 2019 zamítl žalobu redaktora Hospodářských novin Martina Ťopka, jenž se domáhal elektronické pošty ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

FBI prověřila nové e-maily Hillary Clintonové. Stíhat ji nebudeme, oznámil šéf úřadu Číst článek

Podle soudu nemá úřad povinnost ministerskou korespondenci archivovat a e-maily navíc chrání poštovní tajemství. Jeho prolomení podle soudů připadá v úvahu jen v případě jednotlivých mailů a jde navíc o výjimečný krok.

V Česku se tak situace výrazně liší například od praxe ve Spojených státech. Tam musí politici komunikovat z oficiální schránky, jejíž obsah se archivuje. Za obcházení pravidel byla v minulosti kritizovaná například někdejší ministryně zahraničí a demokratická kandidátka na prezidentku v roce 2016 Hillary Clintonová.