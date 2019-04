Pražští památkáři odmítají Máj s proskleným průčelím. Je to jen pracovní verze, ujišťuje developer

„Zásadním problémem je navržená kompletní výměna severního průčelí směrem do Národní třídy,“ říká ředitel pražského pracoviště Národního památkového úřadu Ondřej Šefců s tím, že projekt na rekonstrukci Máje už viděl v rámci několika prezentací.

Hlavní strana ikonického pražského obchodního domu Máj má být podle předběžných vizualizací z května 2018 celá prosklená.

Boční část památkově chráněné budovy směrem do Spálené ulice se pak má o několik pater zvýšit. Máj by tak byl stejně vysoký jako sousední obchodní centrum Quadrio.

„Průčelí a jeho řešení je předmětem prohlášení za kulturní památku a hlavním atributem památkových hodnot objektu. Jeho úplným odstraněním by tak vlastně zároveň zanikl i smysl památkové ochrany tohoto objektu,“ dodává Šefců.

Ministerstvo kultury označilo Máj za kulturní památku už před třinácti lety, a to aby mimo jiné zabránilo případné demolici objektu nebo nepřiměřeným změnám.

Developer Amádeus Real Developerská společnost Amádeus Real má bohaté zkušenosti z byznysu ohledně obchodních center. Dříve například vlastnila brněnské obchodní centrum Omega, liberecké obchodní centrum Delta, královéhradecké obchodní centrum Atrium či obchodní centrum Sever v Ústí nad Labem. V Praze kromě Máje vlastní například kancelářské a obytné prostory ve Vlastině ulici (Praha 6), v Rybné ulici (Praha 1) nebo Vodičkově ulici (Praha 1). V Praze také nyní rekonstruuje svůj objekt původně z konce 19. století v Dlouhé ulici. Vlastníkem firmy je český podnikatel Václav Klán.

Národní památkový ústav, který by návrh na rekonstrukci Máje posuzoval, zatím nemá na stole žádnou oficiální žádost o vyjádření. Šefců ale předesílá, že památkáři by takovouto změnu rozhodně nedoporučili.

„Pokud budeme požádání o odborné vyjádření, budeme nuceni tento návrh zamítnout, protože bychom souhlasem zrušili podstatu prohlášení a postupovali tedy v rozporu s památkovým zákonem,“ upozorňuje.

Rozhodnutí památkového ústavu je ale pouze doporučením pro magistrát, kde rozhodující slovo při schvalování projektu má odbor památkové péče v čele s Jiřím Skalickým. Ten uvedl, že odbor se bude vyjadřovat až k oficiálně předložené dokumentaci.

„Žádnou oficiální žádost neevidujeme a na domněnkách nestavíme. Správní řízení je neveřejné, takže informace dopředu nemohu ani poskytovat, abych nepředjímal naše stanovisko,“ odpověděl na dotazy redakce Skalický.

Developer: Máj takto vypadat nebude

Mluvčí developerské firmy Amádeus Real Karel Samec ale upozorňuje, že zmiňovaný návrh patřil jen mezi několik původních pracovních verzí. A v tuto chvíli už je podle něj překonaný.

„Máj takto vypadat nebude, takže aktuálnímu postoji Národního památkového ústavu proto moc nerozumíme. Momentálně se zpracovává kompletní projekt rekonstrukce celé budovy, jehož součástí budou též nové architektonické návrhy,“ uvedl Samec.

A dodal, že základní vizualizace s nově navrhovanou podobou nového Máje chce developer představit do začátku letošních prázdnin.

O Máji Stavba Máje, kde se nyní nachází prodejna Tesco, byla dokončena v roce 1975. Budova byla postavena na místě novogotického Šlikova paláce. Tesco vlastnilo Máj od roku 1996. Na podzim 2009 byl z velké části rekonstruován, zároveň změnil jméno na My. Obchodní dům má sedm nadzemních pater, pronajímatelná prodejní plocha je 12 tisíc metrů čtverečních.

Vizualizace z května 2018, které již dříve zveřejnil server iROZHLAS.cz, jsou ale podle šéfa stavebního úřadu pro Prahu 1 Oldřicha Dajbycha stále aktuální.

„Není to finální verze, ale protože to pořád dělají ti samí architekti, tak není předpoklad, že by došlo k nějakému radikálnímu zlomu,“ sdělil minulý týden.

Vizualizace na rekonstrukci Máje ještě nemusí vykreslovat konečnou podobu. Pokud by šlo ale o finální verzi, mohl by Máj podle předsedkyně Klubu za starou Prahu Kateřiny Bečkové ztratit velkou část svých architektonických hodnot.

„Pravděpodobně tak bude deformována velká část architektonických hodnot, pro které byl Máj prohlášen v roce 2006 za kulturní památku. Je bohužel smutné, že si majitelé architektonické hodnoty budovy nedokážou vážit a právě na ní postavit identitu a specifičnost obchodního domu,“ zhodnotila.

Po 40 letech stejní architekti

Na rekonstrukci se nicméně podle developera podílejí architekti John Eisler a Martin Rajniš, kteří před 40 lety spolu s Miroslavem Masákem vytvořili původní podobu budovy obchodního centra.

Všichni tři patřili k legendárnímu libereckému ateliéru SIAL, který měl zásadní význam na podobu vývoje české architektury druhé poloviny dvacátého století. Jeho architekti navrhovali například liberecký vysílač Ještěd.

Takový postup je poměrně neobvyklý a podle Ondřeje Šefců by mohl ovlivnit podobné případy v budoucnu. „Tato kauza se tak může stát zajímavým precedentem pro prohlašování a další nakládání s objekty moderní architektury,“ upozorňuje ředitel pražského pracoviště Národního památkového úřadu.

Nový majitel, developer Amádeus Real podnikatele Václava Klána, plánuje začít s opravami ve druhé polovině příštího roku. Znovuotevřít by se měl Máj v roce 2022, tedy alespoň podle aktuálních plánů developera.

Staveniště obchodního domu Máj u Národní třídy | Foto: Tesco Stores ČR