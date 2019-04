Víc skla i změna tvaru. Podívejte se, jak má po rekonstrukci vypadat pražský obchodní dům Máj

Firma Amádeus Real koupila Máj od skupiny Tesco v loňském roce. A teď již připravuje jeho rekonstrukci, která má začít ve druhé polovině roku 2020.

Mezitím z Máje zmizí některé obchody patřící britskému obchodnímu řetězci. Od letošního června bude mít Tesco v obchodním domě už jen supermarket a také menší prodejnu potravin v přízemí.

Firma Amádeus Real českého podnikatele Václava Klána pak plánuje, že do zahájení rekonstrukce dočasně pronajme ostatní prostory jiným obchodníkům.

Změny venku i uvnitř

A jak by mohl nový Máj vypadat? Server iROZHLAS.cz má k dispozici vizualizace z května 2018, které jsou podle šéfa stavebního úřadu pro Prahu 1 Oldřicha Dajbycha stále aktuální.

Developer Amádeus Real Developerská společnost Amádeus Real má bohaté zkušenosti z byznysu ohledně obchodních center. Dříve například vlastnila brněnské obchodní centrum Omega, liberecké obchodní centrum Delta, královéhradecké obchodní centrum Atrium či obchodní centrum Sever v Ústí nad Labem. V Praze kromě Máje vlastní například kancelářské a obytné prostory ve Vlastině ulici (Praha 6), v Rybné ulici (Praha 1) nebo Vodičkově ulici (Praha 1). V Praze také nyní rekonstruuje svůj objekt původně z konce 19. století v Dlouhé ulici. Vlastníkem firmy je český podnikatel Václav Klán.

„Není to finální verze, ale protože to pořád dělají ti samí architekti, tak není předpoklad, že by došlo k nějakému radikálnímu zlomu,“ uvedl k vizualizacím, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii k tomuto článku.

„Pracuje se na tom asi dva roky, ale není to v podobě, aby to zatím mohli podat,“ doplnil Dajbych s tím, že stavební úřad tak nyní nevede k obchodnímu domu Máj žádné řízení.

Projekt se nicméně postupně dokončuje. „Vezměte si ty technologie, které se používaly v roce stavby před čtyřiceti lety a nyní - provoz výtahů, eskalátorů, vzduchotechniky nebo izolační materiály se zásadně změnily. Dostat tam nové technologie, které budou odpovídat výhledu fungování na dalších čtyřicet let, je to nejsložitější, co se tam teď odehrává,“ přiblížil vedoucí stavebního úřadu pro Prahu 1.

Mluvčí developera Karel Samec ale upozornil, že odtajněné vizualizace nemusí vykreslovat konečnou podobu. „Vizualizace Máje, jak bude vypadat po rekonstrukci, zveřejníme, až budou hotové a projednané se všemi příslušnými institucemi,“ uvedl.

Po čtyřiceti letech zasahují

Pokud by ale šlo o finální podobu, mohl by Máj podle předsedkyně Klubu za starou Prahu Kateřiny Bečkové ztratit velkou část svých architektonických hodnot.

„Majitelé Máje mají teď podle vizualizací v úmyslu provést nástavbu nad sníženou částí obchodního domu směrem do Spálené ulice a zarovnat ji s Qadriem,“ porovnala Bečková možnou novou podobu obchodního domu Máj se sousedním nákupním centrem Quadrio na Národní třídě.

O Máji Stavba Máje, kde se nyní nachází prodejna Tesco, byla dokončena v roce 1975. Budova byla postavena na místě novogotického Šlikova paláce. Tesco vlastnilo Máj od roku 1996. Na podzim 2009 byl z velké části rekonstruován, zároveň změnil jméno na My. Obchodní dům má sedm nadzemních pater, pronajímatelná prodejní plocha je 12 tisíc metrů čtverečních.

„Tím se původní nápaditě tvarovaná hmota stavby radikálně změní. Pravděpodobně tak bude deformována velká část architektonických hodnot, pro které byl Máj prohlášen v roce 2006 za kulturní památku. Je bohužel smutné, že si majitelé architektonické hodnoty budovy nedokážou vážit a právě na ní postavit identitu a specifičnost obchodního domu,“ zhodnotila.

Ministerstvo kultury označilo Máj za kulturní památku už před třinácti let, a to aby mimo jiné zabránilo případné demolici objektu nebo nepřiměřeným změnám.

Na rekonstrukci se ale nyní podílejí architekti, kteří před 40 lety vytvořili původní podobu budovy obchodního centra. Server iROZHLAS.cz oslovil jak Johna Eislera, tak Martina Rajniše, kteří Máj projektovali ještě s Miroslavem Masákem. Odpověď ale přišla jen od jednoho z nich. „V souladu s naší smlouvou s investorem můžeme podávat informace pouze se souhlasem investora,“ odmítl další komentář Rajniš.

Znovuotevřít by se měl Máj v roce 2022, tedy alespoň podle aktuálních plánů developera.

Staveniště obchodního domu Máj u Národní třídy | Foto: Tesco Stores ČR