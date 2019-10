Ministři ČSSD nepřiznali byt, garáž a sklep. Zaorálek dostal pokutu, Petříčkovi sankce hrozí

Nepřiznaný byt, garáž a sklep, ale i chybný formulář. Tak právě kvůli tomu mají problém dva ministři z ČSSD Lubomír Zaorálek a Tomáš Petříček. Svůj prohřešek proti zákonu o střetu zájmů vysvětlují zapomnětlivostí a nedbalostí. Ministerstvo spravedlnosti je, stejně jako v jiných případech, předalo úřadům k potrestání. Zaorálek už pokutu dostal a zaplatil. Petříček na verdikt čeká. Praha 6:20 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD v roce 2018, když byl ještě náměstkem, podal špatný typ oznámení. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Radiožurnál prověřoval, jak si ministři plní svou povinnost podávat úplná a pravdivá oznámení o příjmech, funkcích, majetku i závazcích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nepřiznaný majetek ministrů ČSSD.

Současný ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD v roce 2018, když byl ještě náměstkem, podal špatný typ oznámení. Na dotaz to uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Letos u něj mělo podezření na další prohřešek.

Petříček to vysvětluje tím, že zapomněl přiznat některé nemovitosti. Dodal, že šlo o nedbalost, ze které si bere poučení do budoucna.

„Dopustil jsem se tam dvou chyb. Uvedl jsem jenom vlastnictví bytu, ale oni chtěli, abych to rozepsal: vlastnictví bytu, sklepa a garáže. A pak ještě, že v té době jsem nebyl vypsán z rejstříku jako ředitel jedné OPS (obecně prospěšné společnosti, pozn. red.),“ řekl Petříček, který byl do listopadu 2018 ředitelem Pražského analytického centra.

„Z mé strany nepozornost, na kterou mě úřady upozornily. Já jsem to následně obratem opravil,“ dodal.

Podezření ze spáchání přestupků předalo ministerstvo spravedlnosti Praze 7. „V jednom z uvedených případů bylo zahájeno přestupkové řízení, které stále běží, rozhodnutí očekáváme v řádu týdnů,“ uvedl mluvčí městské části Prahy 7 Martin Vokuš.

Vysocí úředníci Babišovy vlády nepřiznávají majetek. ‚Nemusí,‘ vykládají si ministerstva zákon o střetu zájmů Číst článek

„Druhé oznámení nebylo jako přestupek projednáno a věc byla odložena, v tomto případě se jednalo o dílčí poskytnutí nepřesných údajů v majetkovém přiznání,“ přiblížil Vokuš.

Pokuta pro Zaorálka

Maximální sankce je v těchto případech 50 tisíc korun. Resort spravedlnosti provozuje registr majetkových přiznání od roku 2017. Uvedl, že za tu dobu úřadům oznámil pouze jednoho dalšího ministra. Je jím současný šéf kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD.

Minulý rok v lednu se o něj začaly zajímat úřady kvůli jednomu přiznání, které podal ještě v době, kdy byl ministrem zahraničí.

„Během kontroly oznámení byly u ministra Lubomíra Zaorálka zjištěny nedostatky z hlediska údajů v nich uvedených, a proto jsme věc předali Magistrátu města Ostravy jakožto příslušnému správnímu orgánu,“ vysvětlil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

‚Proč bych se měl svlékat před celou Evropou?‘ Tisícům komunálních politiků vadí povinnost ukázat majetek Číst článek

Zaorálek Radiožurnálu v SMS zprávě přiznal, že v minulosti udělal chybu. „Ale to už je dříve, před pár lety. Zapomněl jsem uvést podíl v družstevním bytě, protože jsem se ho chtěl vzdát, ale neučinil jsem to. Ale to jsem napravil, podílu se vzdal ve prospěch bývalé ženy, ale zaplatil jsem pokutu několik tisíc za opomenutí v minulosti,“ upřesnil ministr.

„Lubomír Zaorálek byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle zákona o střetu zájmů, když jako veřejný funkcionář uvedl v oznámení o střetu zájmů nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje,“ uvedla ostravská mluvčí Andrea Vojkovská.

„Za spáchaný přestupek mu byla uložena pokuta, rozhodnutí nabylo právní moci 14. dubna 2018," dodala. Přesnou výši pokuty ale magistrát říct nechtěl.

Ministerstvo od roku 2017 úřadům oznámilo možné prohřešky taky u zhruba 80 poslanců a senátorů. Nejvíc podle něj zákon o střetu zájmů porušují komunální politici. Jde o tisícovky případů.