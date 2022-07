Dvacítka poslanců a senátorů nemá v pořádku majetkové přiznání. Senátor Nwelati už podeváté

Ukládá jim to zákon. Přesto dvacítka poslanců a senátorů nemá v pořádku majetková přiznání za loňský rok. Čtveřice vrcholných politiků je neodevzdala vůbec. Další tři tisíce přestupků by v září mohlo nahlásit ministerstvo spravedlnosti, protože povinnost nesplnila ani řada komunálních politiků. Informace o svém majetku neodevzdal už podeváté také senátor Raduan Nwelati (ODS), který kvůli tomu v minulosti dostal i pokutu. Původní zpráva Praha 5:00 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zasedací pořádek Poslanecké sněmovny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Měl jsem problém s přihlášením do systému a řeším přístupové údaje,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz důvod, proč jeho majetkové přiznání není v centrálním registru, poslanec Jan Flek (STAN). Odevzdat se ho prý chystá, až se bude moci do systému přihlásit.

Právě Flek je jeden ze trojice poslanců, u nichž v systému spadajícím pod ministerstvo spravedlnosti informaci o vložení tzv. průběžného majetkového přiznání nelze najít. Vedle něj povinnost, kterou ukládá zákon o střetu zájmů, nesplnil ještě jeho stranický kolega Jan Kuchař. Oznámení nejde dohledat ani u poslankyně za ANO Věry Adámkové.

Ačkoliv ta redakci iROZHLAS.cz řekla, že jej určitě odevzdala a že to nechá prověřit. „Přiznání mám podané. Musím se zeptat techniků, jak je to možné. Mám to i vytisknuté, tak to nechápu. Děkuji za upozornění, jinak bych si toho nevšimla,“ uvedla.

Kuchař jej zase plánuje odevzdat v nejbližších dnech. „Bude napraveno tento týden. Potřeboval jsem doplnit informace od účetní, která byla nemocná. Dnes bych měl mít vše potřebné a doplněné do systému,“ uvedl v úterý pro iROZHLAS.cz.

Devětkrát v řadě

Vložit přiznání do centrálního registru mají politici každý rok do 30. června. Vedle toho mají ze zákona oznámit, co vlastní, také při vstupu a odchodu z funkce. Důvod? Veřejná kontrola, že se během výkonu svých pracovních povinností nelegálně neobohatili.

Správně odevzdané přiznání nemá ale zhruba dvacítka senátorů a poslanců. „Ke splnění uvedené povinnosti do 30. 6. 2022 nedošlo u dvou desítek veřejných funkcionářů z řad poslanců a senátorů. Někteří z nich oznámení nepodali vůbec, v některých případech není pokryto celé období výkonu funkce,“ sdělil redakci mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Mezi nimi je i senátor a mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati z ODS. Ten přitom neodevzdal informace o majetku už podeváté v řadě. Na začátku letošního roku ho přitom za tento prohřešek potrestal úřad v Mnichově Hradišti pokutou, jak popsal server iROZHLAS.cz ZDE. Jak vysokou pokutu tehdy senátor a primátor dostal, úřad ani sám Nwelati nesdělili. Ze zákona hrozí ale sankce až 50 tisíc.

Zákon o střetu zájmů Nwelatimu i dalším veřejným funkcionářům ukládá podávat vstupní, průběžné i výstupní oznámení o příjmech. Senátor tak ale loni neučinil a za předchozí rok 2020 přiznání neodevzdal. Stejně tak nepodal nyní průběžné majetkové přiznání za loňský rok. Ministerstvo spravedlnosti, pod které registr s oznámeními spadá, by tak mělo opět přestupek úřadu v Mnichově Hradišti nahlásit.

„Kolik nemovitostí v zahraničí vlastním, přesně nevím. Můj otec měl generální plnou moc a z důvodu válečného konfliktu nelze získat podrobný výpis majetku. Nejedná se o právní kličky, ale realitu.“ Raduan Nwelati (senátor ODS)

Server iROZHLAS.cz se na důvody, proč Nwelati opakovaně přiznání neodevzdal, nyní zeptal. Senátor ale jen odkázal na své starší vyjádření. „Stále platí stejná situace a stejné důvody, které jsem uvedl před dvěma lety.“ Tehdy zákonodárce celou věc redakci vysvětlil tím, že o svém majetku nemá dostatečný přehled, a nemůže proto oznámení podat.

„Nejsem schopen upřesnit údaje o majetku, který jsem vlastnil v Sýrii již před návratem do Česka v roce 1991, a také ty, které jsem dále získal dědictvím po otci v Sýrii,“ řekl tehdy pro iROZHLAS.cz. Podané přiznání by tak podle něj bylo „špatné a neúplné“, jelikož by nezahrnulo nemovitosti vlastněné v zahraničí.

Oznamovat svůj majetek musí také komunální politici a ani ti nemají přiznání v pořádku. „Dle předběžného odhadu by mohlo dojít k oznámení více než 3000 přestupků, a to v průběhu měsíce září,“ dodal Řepka s upřesněním, že počet může ještě výrazně klesnout po individuálně provedené kontrole.