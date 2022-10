Šestice poslanců a dva senátoři nemají v pořádku majetkové přiznání. Hrozí jim pokuta až 50 tisíc

Ukládá jim to zákon. Přesto osm členů Parlamentu nemělo v pořádku majetková přiznání za loňský rok a hrozí jim kvůli tomu pokuta. Ta se může vyšplhat až na 50 tisíc korun. Trojice poslanců odevzdala přehled majetku pozdě, senátor ODS Raduan Nwelati ho neodevzdal vůbec. A to už podeváté v řadě. Celkem nahlásilo ministerstvo spravedlnosti úřadům více než 1500 možných přestupků, především z řad obecních zastupitelů. Praha 6:20 18. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svůj majetek nezveřejnili v registru i dva senátoři. Jedním z nich je Raduan Nwelati (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministerstvo spravedlnosti doposud oznámilo 1 538 možných přestupků. Dalších 216 případů je v řešení,“ uvedla na dotaz serveru iROZHLAS.cz Markéta Poslušná z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Vložit přiznání do centrálního registru mají politici každý rok do 30. června. Vedle toho mají ze zákona oznámit, co vlastní, také při vstupu a odchodu z funkce. Důvod? Veřejná kontrola, že se během výkonu svých pracovních povinností nelegálně neobohatili.

Jenže stovky především komunálních politiků to nedělají, případně odevzdávají majetková přiznání s chybami. Letos kvůli tomu resort spravedlnosti podal na příslušné úřady podnět kvůli 777 zastupitelům obcí a šesti zastupitelům krajů. Dalších zhruba 750 podnětů se týká veřejných funkcionářů z různých úřadů, nebo třeba vojáků či žalobců.

Pozdní podání

V pořádku nemají majetková přiznání ale ani jejich kolegové z Poslanecké sněmovny a Senátu. Jde celkem o šest poslanců a dva senátory. Jejich jména ale resort vedený Pavlem Blažkem (ODS) sdělit odmítl.

„Dva senátoři nepodali oznámení podle zákona o střetu vůbec. U třech poslanců šlo o pozdní podání a v případě dalších třech poslanců je problém s pokrytím celého období výkonu funkce v roce 2021,“ přiblížila pouze Poslušná z tiskového odboru resortu spravedlnosti.

Jak server iROZHLAS.cz zjistil už na počátku července z Centrálního registru oznámení, v zákonné lhůtě neměli odevzdané majetkové přiznání dva poslanci za STAN Jan Flek a Jan Kuchař. „Bylo to asi se čtyřdenním zpožděním kvůli mé účetní, ale ano. Nyní jako končící starosta připravuji další,“ uvedl nyní na dotaz redakce poslanec Kuchař.

Ve lhůtě neměla podle registru splněnou povinnost ani poslankyně hnutí ANO Věra Adámková. Ta už v červenci ale řekla, že se musí jednat o chybu. „Přiznání mám podané. Musím se zeptat techniků, jak je to možné. Mám to i vytisknuté, tak to nechápu. Děkuji za upozornění, jinak bych si toho nevšimla,“ uvedla tehdy pro iROZHLAS.cz.

Devětkrát v řadě

Je jisté, že jedním ze dvojice senátorů, kteří majetek nepřiznali, je Blažkův stranický kolega Raduan Nwelati, který kromě senátorského postu působí jako mladoboleslavský primátor. Ten neodevzdal informace o majetku už podeváté v řadě.

Na začátku letošního roku ho přitom za tento prohřešek potrestal úřad v Mnichově Hradišti pokutou, jak popsal server iROZHLAS.cz ZDE. Jak vysokou pokutu tehdy senátor a primátor dostal, úřad ani sám Nwelati nesdělili. Ze zákona hrozí ale sankce až 50 tisíc.

Zákon o střetu zájmů Nwelatimu i dalším veřejným funkcionářům ukládá podávat vstupní, průběžné i výstupní oznámení o příjmech. Senátor tak ale loni neučinil a za předchozí rok 2020 přiznání neodevzdal. Stejně tak nepodal nyní průběžné majetkové přiznání za loňský rok. Ministerstvo spravedlnosti, pod které registr s oznámeními spadá, by tak mělo opět přestupek úřadu v Mnichově Hradišti nahlásit.

Server iROZHLAS.cz se na důvody, proč Nwelati opakovaně přiznání neodevzdal, zeptal naposledy letos v červenci. Senátor ale jen odkázal na své starší vyjádření. „Stále platí stejná situace a stejné důvody, které jsem uvedl před dvěma lety.“ Tehdy zákonodárce celou věc vysvětloval tím, že o svém majetku nemá dostatečný přehled a nemůže proto oznámení podat.