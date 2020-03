Komunální politici musí dál informovat o majetku, rozhodl Ústavní soud. Omezil ale nahlížení do registru

Komunální politici, včetně neuvolněných funkcionářů, musí dál podávat oznámení o majetkových poměrech. Ústavní soud ale zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru oznámení. Podle ústavních soudců postačí zpřístupňovat údaje z registru jen na základě žádosti, současná úprava volného nahlížení porušuje právo na soukromí veřejných funkcionářů. Nález začne platit na konci roku, politici by měli do té doby přijmout novou právní úpravu.

