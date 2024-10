Úředníci řeší, jak potrestat senátora Nwelatiho z ODS. Podle expertů by mohl dostat až tři roky natvrdo

Úřad v Mnichově Hradišti dostal na stůl podnět k zahájení přestupkového řízení s dosluhujícím senátorem Raduanem Nwelatim z ODS. Ten letos opět neodevzdal majetkové přiznání, jak mu ukládá zákon o střetu zájmů. Politik ho pokutám navzdory porušuje už 12 let. Úředníci proto nyní řeší, co s tím, vzhledem k tomu, že jde o stále se opakující přestupek, zjistil iROZHLAS.cz. Podle expertů by mohlo jít o trestný čin, za který hrozí až tři roky natvrdo. Původní zpráva Mnichovo Hradiště 6:00 13. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Raduan Nwelati (ODS) | Zdroj: Profimedia

„Dne 27.08. 2024 obdržel Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor správních činností a živnostenský úřad Usnesení od Krajského úřadu Středočeského kraje v němž byl pověřen řízením v přestupkové věci MUDr. Raduana Nwelatiho,“ uvedla na dotaz serveru iROZHLAS.cz referentka přestupků z Mnichova Hradiště Tereza Šorejsová.

Úřad však dosud přestupkové řízení s končícím senátorem nezahájil, ze zákona na to má 60 dní. Zatím se vyčkává. Důvodem je podle Šorejsové to, že se zjišťuje, jaké jsou v případě Nwelatiho možnosti dalšího potrestání, jelikož přestupek opakuje stále dokola. „V současné době správní orgán jedná ve věci přestupku MUDr. Nwelatiho v součinnosti s dalšími orgány státní moci,“ vysvětlila.

Nwelati měl majetkové přiznání stejně jako další politici odevzdat do 1. července. Dlouhodobě argumentuje tím, že se kvůli válce v Sýrii k informacím o svém majetku nedostane. A pokud by bylo oznámení neúplné, dopadl by na něho tvrdší trest. „Řídím se radami právníků, stejně jako při schvalování zákonů,“ řekl nedávno v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Zákon o střetu zájmů, který tuto povinnost politikům ukládá, se však o takovém výkladu nezmiňuje. Naopak v něm stojí, že jde v obou případech o přestupek, a to se stejnou pokutou od 10 do 50 tisíc korun. Nwelati dostal v minulých letech pokuty v řádech desetitisíců korun, letos je prý opět připraven zaplatit. „Nic jiného mi nezbývá,“ řekl k tomu již dříve. Na aktuální dotazy nereagoval.

Kontrolu včasného podání majetkových přiznání provádí ministerstvo spravedlnosti. Podnět ohledně politika ODS pak předalo na Středočeský kraj, ten určil, aby věc řešil úřad v Mnichově Hradišti. „Vzhledem k tomu, že pan senátor Nwelati je zároveň 1. náměstek primátora města Mladá Boleslav, je tento úřad z projednávání věci vyloučen,“ vysvětlil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Přísnější trest?

Podle vedoucího advokátního týmu protikorupční organizace Rekonstrukce státu Lukáše Krause by měl být opakující se přestupek v rámci správního řízení přitěžující okolnost, kterou je potřeba při stanovení trestu reflektovat. „Neúcta k zákonům této země ze strany pana Nwelatiho je skutečně dechberoucí a signál, který tímto občanům vysílá, je značně nelichotivý,“ uvedl.

Kdo další neodevzdal Kontrolu včasného podání majetkových přiznání provádí ministerstvo spravedlnost. Z jeho dosavadních statistik vyplývá, že majetek neoznámila více jak tisícovka veřejných funkcionářů, z toho dva senátoři, tři poslanci či 16 krajských zastupitelů. Všem nyní hrozí pokuta od 10 do 50 tisíc korun. Kontrola ještě není u konce.

Výsledkem by tak podle Krause měla být pokuta při horní hranici sazby. Jenže případ Nwelatiho ukazuje, že ani vysoká finanční sankce od porušení zákona neodradí. „Potřebujeme proto posílit vymahatelnost zákona o střetu zájmů tak, aby bylo možné opakované nepodání majetkového přiznání účinně potrestat,“ pokračoval Kraus.

Nwelatiho jednání dosahuje podle právníka organizace Oživení Tomáše Münzbergera takové úrovně společenské škodlivosti, že by se mohlo jednat už o trestný čin. „Pokud opakovaně, vědomě, veřejně a ještě poněkud povýšeně porušuje zákon a tvrdí, že jej bude porušovat i do budoucna, je podle mého názoru na místě již o tom uvažovat,“ uvedl.

Postih za neoznámení majetku totiž nevymezuje pouze zákon o střetu zájmů, může se podle Münzbergera řídit i trestním zákoníkem. V něm stojí, že ten, kdo poruší „povinnost učinit prohlášení o majetku nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.“

Volební debakl

Nwelati sedí v Senátu od roku 2018, v zářijových volbách ale křeslo neobhájil. Skončil až třetí s odstupem tisíců hlasů. Mandát za Mladoboleslavsko mu tak vyprší v neděli 13. října. Pro Mf Dnes přiznal, že mu mohla tato kauza uškodit. Nic by prý ale neudělal jinak. „Podání nepravdivého majetkového přiznání by totiž bylo klamání voličů,“ prohlásil těsně po volbách pro deník.

„Majetek v ČR: Družstevní byt 3 + 1 na třídě Václava Klementa, pořízen v roce 1993 za 350 tisíc. Rodinný dům a bytový dům v Michalovicích (pořízené v letech 2008 a 2010. Nákup financován hypotékou – celkem 10 milionů, splaceno 50 procent. Hypotéku hradím z pronájmu bytového domu.“ Raduan Nwelati (ODS) (Senátor )

A co tedy odcházející senátor vlastní? „Mám tady byt 3+1, mám rodinný dům, mám menší penzion, mám nějaké pozemky,“ vypočítal na dotaz redakce Nwelati letos v červenci s tím, že má další příjmy z pronájmu. Během kampaně otiskl soupis také ve svém předvolebním magazínu, a to včetně předpokládaného majetku v zahraničí.

„Jedná se o majetek, který vlastnil můj otec, a je předpoklad, že jsem ze zákona jako jediný syn zdědil 50procentní podíl: Ve městě Latákie (byt 3 + 1, byt 5 + 1, kancelář, ordinace, nebytový prostor, dvoupatrová chata u moře). Ve městě Damašek (2× byt 3 + 1), v lokalitě Slonfe (4patrová rekreační vila), v lokalitě Zabadani (4patrová rekreační vila),“ uvedl.

Letos v dubnu skončil Nwelati také jako primátor Mladé Boleslavi, v čele města působil 18 let. Nyní vystudovaný ortoped zastává post prvního náměstka. Loni se řešily také tamní veřejné zakázky - získávaly je totiž sponzoři ODS či příbuzní. Věc proto prověřovala policie, nic nelegálního ale nenašla.