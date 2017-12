Majetkový striptýz je pro 'šmírování a obnažování'. 'Nejlepší by byla občanská neposlušnost,' říká Valenta

Nahlížet do majetku veřejných funkcionářů jen po předchozí zdůvodněné žádosti. Tím europoslanec Stanislav Polčák (STAN) vysvětluje stížnost k Ústavnímu soudu na zákon o střetu zájmů. „Majetkový striptýz“ vede podle něj v případě starostů nebo místostarostů k závisti okolí. Iniciátor stížnosti, senátor Ivo Valenta (Strana soukromníků), říká, že současná podoba normy je zaměřena na „šmírování“ a „obnažování“. A vyzývá k občanské neposlušnosti. Praha 6:00 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Valenta. | Foto: Prokop Havel

Návrh Ústavnímu soudu na zrušení části zákona o střetu zájmů podali senátoři poslední listopadový den. Konkrétně jim vadí povinnost veřejných funkcionářů zveřejňovat veškerý majetek včetně údajů, které se týkají například společného jmění manželů a manželek nebo třeba společníků ve firmách.

„Co se týče společného jmění manželů, tak to nejde nijak řešit, protože co je ve společném jmění, tak to je jak toho politika, tak jeho manžela nebo manželky. Kdyby takový majetek byl vyloučen, tak by to majetkové přiznání neplnilo svůj účel.“ senátor Jiří Dienstbier

„Zájem na transparentnosti veřejné správy nemůže být řešen takto nepřiměřeným způsobem zásahu do soukromí osob vykonávajících neuvolněné funkce, neboť k tomu není objektivní důvod mimo presumovaného podezření, že každý, kdo chce pracovat pro samosprávu v jakékoli funkci, do ní vstupuje s nečistými úmysly. A obdobně to platí pro činnost pro stát,“ stojí konkrétně v ústavní stížnosti, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Pozvánka pro zloděje

Stanislav Polčák, europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv, který se na návrhu také podílel, šel ještě dál. „Majetkový striptýz“ podle novely platné od září povede podle něj k závisti a vytváří příležitost pro zloděje. Zejména prý u starostů malých obcí.

„Pokud si můžete prolustrovat majetkové poměry svého souseda, tak je to asi něco jiného, než když si můžete prolustrovat majetkové poměry hejtmana, u kterého ani pořádně nevíte, kde bydlí,“ myslí si Polčák. Podle jeho mínění se dnes může kdokoli podívat, co jeho starosta – tedy zmíněný soused z bezprostředního okolí – vlastní. „Ti lidé odjíždí na dovolenou, dům je prázdný, je to mnohdy pozvánka pro zloděje,“ tvrdí.

Podle Polčáka je tak prvním krokem k ideální úpravě udělat veřejná prohlášení neveřejná. „Jinými slovy: veřejná pouze k žádosti. Jestliže si někdo prohlíží majetkové poměry někoho jiného, tak ten, kdo je takto prohlížen, by měl mít právo vědět, kdo to je,“ popsal.

Proti zdravému rozumu

„Zloděj, vyděrač. Někdo řekne, že přeháním, ale život je takový. (Někdo) se podívá, že má někdo obraz známého malíře nebo drahý předmět, tak si ho vytipuje a půjde ho vybrat.“ senátor Ivo Valenta

Stížnost na zrušení části zákona připravil senátor Ivo Valenta (Strana soukromníků) a podepsalo ji necelých pět desítek senátorů. Podněty prý jemu i jeho kolegům z horní komory začaly chodit nedávno. „Starostové a všichni další to trochu podcenili. Začali to řešit bohužel až v září, kdy byla první vlna registrace a přiznávání. To byl hlavní impuls, že jsme se o to začali zajímat,“ vysvětlil Valenta pro server iROZHLAS.cz.

Původní návrh podle jeho slov obsahoval pouze hlavní teze. „Ministerstvo spravedlnosti (které registr spravuje; pozn. red.) si přichystalo vyhlášky, které přesně definovaly, jakým způsobem se starosta nebo radní má chovat. A tam najednou všichni zjistili, že některá ustanovení jsou jinak nebo je tak konkretizovali, že jdou proti logice a proti zdravému rozumu. Byly víc nasměrovány na šmírování nebo na obnažování takových informací, které na veřejnost vůbec nepatří,“ vysvětluje Valenta a podobně jako Polčák zmiňuje například společné jmění manželů.

„Řekl jsem, že by byla nejlepší občanská neposlušnost a hloupé zákony by se neměly dodržovat,“ uzavřel Valenta.

Dobře se znají

Nahlédnout do majetkových přiznání poslanců či zmíněných starostů, lze v centrálním registru oznámení, které od letošního září spravuje ministerstvo spravedlnosti. Zákonodárci, ministři, zastupitelé či například soudci musí oznámením o majetku informovat o všech příjmech, které nabývají mimo funkci. Novela zákona zavedla takzvané vstupní oznámení, které má zmapovat, s jakým majetkem politici a další funkcionáři do funkce vstupují.

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), který návrh novely zákona o střetu zájmů předložil, s argumenty v ústavní stížnosti nesouhlasí.

„Předpokládám, že zejména na menších obcích se lidé dobře znají a znají i své majetkové poměry. Chápu, že to někomu může být nepříjemné, ale nevím, jestli je to tak zásadní překážka,“ říká senátor Dienstbier. Debatě se ale nebrání. „Pokud se to týká například členů zastupitelstva, kteří nejsou ani uvolněni pro výkon své funkce, chápu, že tam jsou už tak dost zatíženi,“ doplnil.

Zároveň ne nutně musí podle něj platit, že zveřejňování majetku způsobuje závist. „Například ty nejpodstatnější majetkové hodnoty jako nemovitosti jsou zveřejněny v katastru nemovitostí,“ říká Dienstbier s tím, že zveřejňování majetku je pouze pro veřejnou kontrolu. Tedy zda funkcionář nevyužívá své postavení k osobnímu prospěchu.