'Majetkový striptýz povede k závisti.' Senátoři napadli rozsah zveřejňování majetku u Ústavního soudu

Návrh se týká povinnosti veřejných funkcionářů zveřejňovat veškerý majetek včetně údajů o společném jmění manželů a manželek nebo společníků ve firmách. Senátoři v tom vidí zásah do soukromí osob, jichž se zákon netýká.

Návrh má podle Horníka podáním zajistit, že za nedodržení povinnosti komunálním politikům nebude prozatím hrozit sankce až 50 000 korun.

Ustanovení, které se vztahuje i na obecní radní, podle Sdružení místních samospráv vadí řadě místních představitelů. Mnozí z nich kvůli tomu chtějí funkce ve vedení obcí opustit a příští rok už nechtějí znovu kandidovat.

Důvodem je podle předsedy sdružení a europoslance STAN Stanislava Polčáka to, že „majetkový striptýz" komunálních politiků povede k závisti a vytváří příležitost pro zloděje.

Šikana i porušování podmínek r ovné soutěže

Povinnost detailně zveřejnit majetek „může sloužit k šikaně určité části osob v České republice", řekla ve středu televizi Prima advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která se senátory stížnost připravila. Podnikatelé nebo ti, jimž zaměstnavatel smluvně zakázal zveřejňování příjmů, jsou podle advokátky vyřazeni z regionální politiky.

Zveřejňování informací u společníků a akcionářů navíc narušuje podmínky rovné hospodářské soutěže, míní advokátka.

STAN chce navíc novelou omezit přístup k majetkovým přiznáním politiků. O přístup k těmto údajům by musel zájemce požádat správce registru přiznání, uvedla poslankyně STAN Věra Kovářová. Zájemce by podle novely musel žádost zdůvodnit a příslušný komunální politik by o tom byl informován, dodala.

Poslední verze zákona o střetu zájmů byla přijata počátkem roku, kvůli úpravě pravidel pro podnikající členy vlády získala označení „lex Babiš". Kvůli tomu normu už v únoru napadl u ÚS také prezident Miloš Zeman.