Majitel Regiojetu: Myslím, že to byla lidská chyba. Mimo stanici by tomu zabránil zabezpečovací systém

Při noční srážce dvou vlaků v Pardubicích zemřeli čtyři lidé, přes dvacet jich bylo zraněno. Nehoda se stala, když vlak Regiojetu vyjížděl z hlavního nádraží, proto nezafungovalo automatický zabezpečovací systém. Stala se to kvůli lidské chybě? „Strojvedoucí byl v obležení policistů, byl samozřejmě v šoku. Nebavil jsem se s ním," říká majitel Regiojetu Radim Jančura v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Víte už přesněji, co se v Pardubicích stalo?

Ano, víme. Srazily se dva vlaky. Osobní vlak Regiojetu jedoucí do Košic a nákladní vlak ČD Cargo. Drážní inspekce to brzy vyšetří. Podle mého názoru se stala lidská chyba jednoho ze strojvůdců a bohužel u toho zemřeli tři naši cestující (záchranáři uvádějí čtyři mrtvé, pozn. red.), dvacítka byla zraněna. Je mi to hluboce líto a chtěl bych vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým.

Bylo štěstí, že vlaky měly po výjezdu z Pardubic nízkou rychlost?

Ano, je to de facto ve stanici. Kdyby to bylo mimo stanici, tak by zareagoval zabezpečovací systém, který by hodil vlak do rychlobrzdy. Česko je v tomto naprostým premiantem, že od ledna se zapíná absolutně automatizovaný systém takzvané ETCS, podle názoru lidí ze Správy železnic by této nehodě předešlo. Jakákoliv chyba strojvůdce bude detekována i ve stanici. Problém dnešních zabezpečovacích zařízení je, že ve stanicích nejsou plně funkční.

Oba strojvedoucí jsou v pořádku, už jste měl možnost se svým zaměstnancem mluvit?

Ne, ne. On byl v obležení policistů, byl samozřejmě v šoku. Nebavil jsem se s ním.

Zaznamenal jsem vaše vyjádření, že oba strojvůdci tvrdí, že jeli na zelenou?

Ano, ale nechci spekulovat. Myslím si, že policie to bude schopna vyšetřit velmi brzy.

‚Připravujeme odškodnění‘

Cestující, kteří jeli nočním vlakem a nebyli při nehodě zraněni, jsou už v pořádku v Košicích?

Nejsou. Čekají v náhradní soupravě, celá trať stojí. Kvůli výlukám stojí i všechny objízdné trasy, každou minutou čekám, že Správa železnic zkontroluje poslední výhybku a trať pustí. Cestujícím jsme přinesli catering z nehodového vlaku do náhradního a doufáme, že už pojedou domů.

Hasiči @Spravazeleznic po ukončení vyšetřování pokračují v odklízení následků nehody. Intenzivně se pracuje na zprovoznění jedné traťové koleje.

Připravujete nějaký odškodňovací program?

Je to pro nás první železniční neštěstí, během dopoledne bude hotová infostránka na našem webu, kde budou informace. Cestující mají nárok na jakoukoliv náhradu škody, pokud jim vznikla. Samozřejmě se to týká především příbuzných zemřelých, také bolestné a ztráta mzdy těch, co jsou v nemocnici.

Pak drobné náhrady vyplývající ze zpoždění, což je ztráta přípoje a podobně. Cestující samozřejmě dostali všechny peníze za vlak zpátky, to jsou drobnosti. Ty, kterých se to nejvíc týká, budeme kontaktovat v nadcházejících dnech.

Máte už i odhad škody na havarované soupravě?

To vůbec nevím, vůbec mě to nezajímá. Ano, lokomotiva bude na odpis, to je jasné, možná dva vozy, ale to není důležité. Podstatní jsou lidé.