Do klece se chytili čtyři makakové uprchlí z děčínské zoo. Další dva se chovatelé snaží nalákat na dobroty

Do nastražené klece u děčínské zoo se ve čtvrtek podařilo chytit čtyři uprchlé opice. Nejprve to byl brzy ráno alfasamec a samice s mládětem, o něco později další samec. Mimo areál tak zůstávají dva makakové chocholatí, jedna opice je mimo svůj výběh v zahradě. Uvedla to mluvčí zoo Alena Houšková. Zvířata uprchla v pondělí večer z výběhu, u kterého někdo poškodil elektrický ohradník.

Děčín 9:24 15. června 2023