‚Aktuálně toto zboží neobjednáváme.‘ Makro přestalo nakupovat hovězí maso z Polska

Řetězec Makro přestal odebírat hovězí maso z Polska, Tesco čeká s komentářem k současnému dění na přesné znění mimořádných veterinárních opatření, které by měl stát zveřejnit ve čtvrtek. Agrofert přerušil spolupráci s polským dodavatelem. Ve středu zjistili veterináři, že zhruba v 700 kilogramech masa z Polska byly bakterie salmonely, maso patřilo firmě Animalco z Agrofertu.

Ze skladu z Dolních Jirčanech putovalo nakažené maso na pět míst v České republice a také na Slovensko. Jedním z těchto míst bylo distribuční centrum Makra v Kozomíně.

Do Česka se dostalo polské hovězí maso nakažené salmonelou. Podle ministerstva šlo o 700 kilogramů Číst článek

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu uvedl, že veterináři ve čtvrtek vyhlásí mimořádná opatření, na jejichž základě bude muset hovězí z Polska před uvedením na trh projít kontrolou zdravotní nezávadnosti v akreditované laboratoři. Dodavatelem masa se salmonelou byla polská firma Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki.

Tisková mluvčí Makra Romana Nýdrle sdělila, že řetězec je schopen sehnat hovězí maso z alternativních zdrojů, výpadky dodávek by neměly nastat. Řetězec se podle ní ve středu rozhodl, že maso z Polska odebírat nebude.

„Aktuálně toto zboží neobjednáváme,“ dodala. Zatím řetězec přestává brát z Polska pouze hovězí maso. „Situaci nadále monitorujeme a vyhodnocujeme,“ dodala.

„Čekáme na další výsledky kontrolních testů, které by měly potvrdit, nebo vyvrátit výskyt salmonely v dané šarži. Prozatím jsme spolupráci přerušili a nevylučujeme ani její úplné ukončení, i když doposud šlo o bezproblémového obchodního partnera,“ dodal mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Tesco nebo Kaufland

Z řetězců bere pak maso z Polska ještě Tesco nebo Kaufland. „Dnes by měla veterinární správa uvést detaily k tomuto opatření a až na jejich základě budeme vidět, co to pro nás bude znamenat. Do té doby je předčasné cokoliv komentovat,“ sdělil mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Češi už část polského hovězího se salmonelou snědli. Na jihu Moravy šlo o téměř 22 kilogramů Číst článek

Spotřeba hovězího masa v posledních letech v České republice mírně klesá. V roce 2008 činila 10,1 kilogramu na obyvatele, předloni pak 8,4 kilogramu, meziročně předloni podle posledních údajů Českého statistického úřadu klesla o půl procenta.

Vysoká spotřeba byla podle statistiků v 80. letech minulého století, kdy činila i přes 30 kilogramů na hlavu a rok. Následně před rokem 2000 skokově padala, naopak v České republice roste spotřeba drůbežího masa, kterého se předloni snědlo na osobu zatím nejvíce, 27,3 kilogramu. Nejvíc však Češi jedí vepřového, které tvoří více než polovinu české spotřeby masa, předloni šlo o 42,3 kilogramu na osobu.

Maso se salmonelou šlo podle veterinářů kromě Kozomína do velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci, do jídelny Kocourek v Brně, do MP Krásno ve Valašském Meziříčí, k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích a na Slovensku do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom.

Opatření, která se ve čtvrtek zavedou, budou zřejmě podobná, jako stále platí u dovozů drůbežího masa z Brazílie. Náklady na kontrolu musí hradit každý obchodník, který potraviny v republice přijme. Tyto kontroly byly zavedeny předloni. Za nesplnění povinností hrozí v tomto případě až dvoumilionová pokuta.