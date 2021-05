Malá Úpa v Krkonoších nestačí na zájem karavanistů. Vícedenní parkování v obci zakáže

Karavanisté už v Malé Úpě v Krkonoších nezaparkují. Vedení nejmenší obce v Krkonoších odmítá dělat z parkovišť kempy. Po letošní zimní sezóně, kdy tam dorazily desítky karavanů, zakázala jejich vícedenní parkování. Malá Úpa 17:48 2. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud vlastníte karavan a plánujete vydat se do Krkonoš, nejezděte do Malé Úpy (ilustrační foto) | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme v 1050 metrech, na hranici s Polskem. Nejsme na to připravení. To parkoviště je tady malé,“ říká Českému rozhlasu Hradec Králové nezávislý starosta Karel Engliš. Ukazuje přitom na parkoviště, kam se vejde zhruba 200 osobních aut.

Radnici v Malé Úpě došla trpělivost s karavanisty. Proč a jaké kroky obec podnikla? Natáčela Kateřina Kohoutová

„Na konci roku během silvestrovského hlavního termínu sem karavany najely, protože ubytování bylo zavřené, tak tady parkovalo asi padesát karavanů,“ doplňuje starosta.

Jenže to prý bylo neúnosné. Parkoviště je určené pro jednodenní lyžaře nebo pro hosty, kteří jsou ubytovaní na vzdálenějších chalupách, kam není možné dojet autem.

„Neumíme regulovat karavany. I během léta tady není žádná obsluha, takže by sem karavany různě přijížděly, požadovaly by připojení, což nemáme. Neumíme ani odvádět splaškové vody,“ vysvětluje Engliš.

„Byla to hlava na hlavě,“ vzpomíná na nával karavanistů spolumajitelka Pomezní boudy Hana Hemelíková. Nejhorší podle ní bylo velké množství odpadků, které neměli turisté z karavanů kam dávat. „Všichni to nosili na náš sběrný dvůr, který není pod zámkem a je to vlastně pro místní, pro chaty a chalupy,“ přidává.

Zatímco spolu stejně jako ostatní majitelé bud a chalup nesměli v zimě ubytovávat – a nesmí dosud –, turistů v Malé Úpě v zimním měsících bylo hodně. Jenže z nich, kromě parkovného, obec žádný příjem za poplatky nemá.

V létě sice do obce přijíždí méně návštěvníků než v zimě, jenže na parkoviště parkují navíc autobusy, které potřebují dostatek místa. Karavany by tu podle starosty překážely.

Obec nemá policii. Když je potřeba, dojíždí sem strážníci až z Trutnova. Parkoviště si tak prý bude hlídat sama. „Když tu budou karavany, tak dostanou lísteček, nebo je požádáme, jestli by mohli odjet,“ dodává starosta.