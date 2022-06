OBRAZEM: Muži i ženy v krojích a s kosenkou. Na louce na Veselsku se konalo Horňácké kosení

„Proto mám horňáckou košili, abych sem zapadl,“ říká Miroslav Zemanovič ze Zlínska a zatahá za rukáv své bílé košile. Má ji vyhrnutou, protože zrovna velmi obratně rychlými pohyby brousí její ostří. Pak si změří pohledem pruh vysoké trávy před sebou.

„Tráva je celkem obstojná, trošku je dolů, ale dá se to.“ Ještě není ani sedm ráno, když se kosou poprvé rozmáchne. „Ještě by se dalo séct o dvě hodiny dříve,“ dodává.

Muž stojí v řadě spolu s několika dalšími. Všichni mají kroje. A mezi samými kalhotami se občas zavine i jedna sukně. Má ji jediná žena mezi soutěžícímu ve kategorii jednotlivců. „Rádi jezdíme na Moravu, můj přítel mě k tomu dostal, protože vím, že seče dobře, seče rád. Dlouhá léta jsem mu dělala jenom doprovod. Mám výborně připravenou kosu právě od něj, to potom seče samo,“ řekla soutěžící Jana Sokolová ze Strakonic.

Právě v posečeném pásu přítele Jany Sokolové zrovna postávají dva rozhodčí s deskami a hodnotícími formuláři. „Vidíte, že je to úplně u země, krásně, stejnoměrně. Tady mu dáváme hodnocení pět, to je nejvíc. Má široký pokos, stejnoměrný, dáme opět pět, protože je to zatím nejkvalitnější. Seče široko, má styl,“ řekl rozhodčí Pavel Galečka.

Soutěžení je ale jenom takovým drobným zpestřením. Skutečný důvod, proč se tu už po jednadvacáté účastníci Horňáckého kosení sešli, je podle nezávislého starosty Malé Vrbky Igora Vavříka jiný. „Hlavně to děláme, abychom předali našim dětem tu práci, aby věděly, o co se jedná,“ řekl starosta.

A že se to daří – s dětskými kosami, které mají dřevěné ostří, tady pobíhají i kluci, kteří věrohodnou kopii zemědělského nástroje sotva uzvednou.