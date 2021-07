Těm, kteří neplatí alimenty, by mělo být zakázáno chodit na sportovní utkání, míní Maláčová

Dokáže sociální demokracie zastavit pokles své voličské obliby? Na koho se zaměřuje kontrolní akce Státního úřadu inspekce práce a proč? Komu pomůže náhradní výživné? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu odpovídala místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Praha 20:43 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová v Poslanecké sněmovně při projednávání novele o zaměstnanosti. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rodiče, kterým partner nebo partnerka neplatí na potomka, mohou ode dneška žádat o náhradní výživné od státu. Jak jsou na to úřady práce připraveny?

Jsou připraveny perfektně. Minulý týden jsem byla na několika neohlášených kontrolách po celé zemi a úřady práce jsou teď takzvaně na značkách. Vše je připraveno na velký nápor žadatelů a žadatelek.

Jak velký nápor očekáváte?

Odhad je zhruba 25 tisíc samoživitelských rodičů, kteří by si ode dneška mohli v příštích dnech začít žádat o náhradní výživné. Máme veškeré informace zřetelně komunikovány, kdo ještě neví, zda splňuje nároky pro náhradní výživné, tak veškeré informace i ve stručné formě najde na webu ministerstva práce nebo na webu úřadu práce.

Kolik z celkové částky podle vašeho odhadu vymůžete zpátky?

Bude to záviset na tom, jak efektivní bude vymáhání práva, a proto potřebujme novelu zákona, která velmi tvrdě půjde po neplatičích alimentů. Myslím si, že velká výhoda zákona je, že odebereme břímě z těch samoživitelek. Víme, že 95 procent samoživitelských rodin jsou v České republice ženy, a ty mají plné ruce práce, snaží se pracovat, pečovat o své dítě...

Četl jsem, že se odhaduje tak deset procent, že se podaří vymoci zpátky. Je to tak?

Pokud se nezmění a nezlepší legislativa. Já osobně jsem připravila, i když to nespadá do mé gesce, návrh, který půjde velmi tvrdě po neplatičích. To znamená, že jsem zastánkyní radikálního přístupu. Lidé, kteří neplatí výživné na své děti, by měli mít zakázáno chodit na sportovní utkání, měli by jim být odebírány lovecké, rybářské, případně zbrojní průkazy.

Pokud to stát myslí vážně, tak by mělo být normální nést odpovědnost za své děti, mělo by být normální platit za své děti. A nebrat si alimenty jako nástroj pomsty. A pevně doufám, že se na to v Poslanecké sněmovně shodneme. V tuto chvíli tam vidím velkou vůli, zákon je připraven. Teď nám začíná platit zákon o náhradním výživném a v řádu měsíců by zákon měl být vyslán do legislativního procesu.