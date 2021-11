Maláčová: Vláda obnovila vyplácení příspěvku z Antiviru pro firmy, budou moci čerpat do výše 29 tisíc

Firmy s omezením výroby a služeb kvůli epidemii budou moci zase čerpat příspěvky na náhrady mezd z Antiviru. Znovu budou dostávat 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29 000 korun, tedy příspěvek s označením B. Pobírat ho budou moci za období od 1. listopadu do konce února. Schválila to v pondělí vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně práce v demisi Jana Maláčová (ČSSD).

Praha 15:06 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít