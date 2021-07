Sociální služby možná dostanou na dofinancování 900 milionů na výdělky, uvedla ministryně Maláčová

Poskytovatelé sociálních služeb by mohli dostat zhruba 900 milionů korun na dofinancování péče o potřebné. Peníze by se měly využít na výdělky a jejich navýšení. Uvedla to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). O dofinancování žádají poskytovatelé a kraje. Hejtmani o tom jednali v polovině června s vládou, ta jim finance přislíbila.

Praha 10:24 5. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít