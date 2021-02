Chyba ministerstva i Maláčové, rozhodl ombudsman v případě spolku, který zaměstnává hendikepované

Ministerstvo i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) pochybily. To je rozhodnutí ombudsmana v případu brněnského spolku Amerfo, který zaměstnává osm desítek hendikepovaných. Předloni přišel kvůli chybě účetní firmy o příspěvky na mzdy. V desítkách podobných případů ministerstvo dlužníkům prominulo, u Amerfa se k tomu ale nemá. „Poslali na nás desítku kontrol, žádná neprokázala naše pochybení,“ tvrdí šéf spolku Pavel Paleček. Původní zpráva Praha/Brno 17:18 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atomový kryt 10-Z pod brněnským hradem Špilberk | Zdroj: 10-Z.cz

Resort práce předloni na podzim stopl příspěvky na mzdy organizaci Amerfo. Důvod? Externí účetní firma kvůli operaci majitele dodala podklady pro výplatu mezd se zpožděním a kvůli tomu se zpozdila také platba sociálního a zdravotního pojištění.

Spolek chybu hned napravil, na příspěvky od státu už ale kvůli podmínce „bezdlužnosti“ nedosáhl. Ihned požádal o „odpuštění“. Jenže ministerstvo práce a sociálních věcí žádost zamítlo. Po několika neúspěšných pokusech o urovnání přímo s ministryní Janou Maláčovou se brněnský spolek obrátil na veřejného ochránce práv.

A jeho kancelář v pondělí rozhodla: byla pod něj chyba, že ministerstvo nevyšlo brněnskému Amerfu vstříc.

„Dospěla jsem k závěru, že ministerstvo i ministryně práce a sociálních věcí pochybily tím, že neposoudily případ stěžovatelce (společnost Amerfo, poz. red.) jako hodný zvláštního zřetele a neprominuly stěžovatelce splnění podmínky bezdlužnosti,“ vepsala v pondělí zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková do rozhodnutí, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Osmdesát hendikepovaných

Šéf spolku Pavel Paleček připomíná, že během uplynulého půlroku čelilo Amerfo deseti kontrolám z ministerstva. „Žádná z nich neprokázala naše pochybení. Jediné pochybení, které se prokázalo, je postup ministerstva práce a konkrétně ministryně Maláčové, jak to napsal ombudsman,“ říká rozmrzele.

Příští týden chce ministryni poslat dopis. „Rád bych ji požádal, aby nechala mstivých akcí vůči nám, aby měla na paměti, že my, kteří spolek vedeme, z toho nemáme žádný profit, ani tam nejsme zaměstnaní,“ vysvětluje.

Spolek Amerfo Obecně prospěšné společnosti Amerfo provozuje v Brně kromě bývalého atomového krytu také retrohostel a muzeum Franz Kafka Špitál nebo třeba ekodvory Retro-Use. Zaměstnává na osmdesát lidí s různými stupni postižení.

Chybějící peníze se podle něj zatím projevily pouze na tom, že postižení zaměstnanci nemají jistotu, zda budou mít možnost ve své práci pokračovat. „Jestli ministryně bojuje proti osmdesáti slepým, hluchým a duševně nemocným, tak teď je podle mě zrovna situace, kdy by toho mohla už nechat,“ poznamenává Paleček.

Pro server iROZHLAS.cz ministryně Maláčová uvedla, že netuší, o co se jedná. „Já mám takových jednání desítky. Teď jsou trošku jiné priority, jako je pandemie a desítky zákonů, které máme ve sněmovně,“ prohlásila a slíbila, že se pokusí odpovědět na dotaz prostřednictvím textové zprávy. Do vydání textu ale nezareagovala.

S totožným odůvodněním – že pochybila ministryně i ministerstvo - rozhodla kancelář ombudsmana i v případě družstva ze severu Moravy, které kvůli obavám z kontrol a možnému psychickému tlaku na zaměstnance s postižením požaduje diskrétnost. I v tomto případě přišel spolek o příspěvek na zaměstnávání lidí s postižením kvůli posunutí bezdlužnosti.

Každému jiným metrem?

Server iROZHLAS.cz na konci loňského roku prostudoval desítky podobných žádostí o „odpuštění“. A ukázalo se, že ministerstvo měří každému jinak. Některým spolkům a firmám pomůže, jiné potopí.

Zatímco Amerfu a zmíněnému severomoravskému družstvu ministerstvo zarytě odmítá prohřešek prominout, například v případě brněnské firmy Áuris to nebyl problém. „Byl jsem nemocný, pak byla nemocná i moje účetní,“ připomněl šéf firmy Petr Horký pět let starý případ.

Situace s nezaplacením odvodů se tehdy rychle vyřešila: „Požádal jsem o prominutí u ministerstva, které nám obratem vyhovělo. Asi za měsíc to zpracovali a bylo po všem.“

Podle ministerstva ovšem Amerfo nepředložilo žádný pádný důvod, pro který by mu měl resort odpustil. Ministryně Maláčová tvrdí, že jí jinou cestu zákon neumožňuje.

„Ministerstvo musí úplně ve všech případech postupovat podle zákona a musí úplně ve všech případech postupovat ke všem stejně. A to je všechno, co k tomu řeknu,“ zopakovala několikrát v pořadu Reportéři.

Bývalá ministryně práce Michaela Marksová-Tominová s tím ale nesouhlasí. Právě kvůli případům, jako je Amerfo, do zákona prosadila takzvané „odstranění tvrdosti zákona“, které ve výjimečných případech umožňuje ministrovi práce „prominout splnění podmínky o bezdlužnosti“.

„To se opravdu může stát, že to organizace pošlou pozdě. Jde přece o to, aby to ministr mohl prominout. My tyto spolky, které to dělají poctivě a třeba u Amerfa nikdy žádný problém nebyl, přece máme podporovat. Přesně kvůli tomu jsem to do toho zákona zaváděla,“ vysvětlila Marksová-Tominová v prosinci pro iROZHLAS.cz.