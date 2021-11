Je to čestný člověk, měl složitý úkol, brání Maláčová svého náměstka. Ten přiznal vinu v kauze IT zakázek

Policie ho stíhá za pletichy při tendrech na zakázky na výplatu dávek. Přestože obvinění původně odmítal, teď se náměstek ministerstva práce a sociálních věcí pro IT Jan Baláč k nezákonným praktikám doznal. A uzavřel dohodu o vině a trestu. Důvěru šéfky resortu Jany Maláčové (oba ČSSD) ovšem dosud neztratil. „Je to čestný člověk,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz k úředníkovi, který je od policejního zásahu loni v únoru postaven mimo službu. Rozhovor Praha 6:00 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maláčová: Důležité je, co říkal pan Baláč. Já věřím jeho tvrzení, že ho nenapadlo, že by se mohl pohybovat mimo zákon | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Váš náměstek Jan Baláč uzavřel kvůli podezření z korupce u IT zakázek dohodu o vině a trestu. To znamená, že se přiznal k nezákonným praktikám. Věděla jste o tom? Informoval vás coby svoji nadřízenou předem, že se k takovému kroku chystá?

Celou situaci nebudu do rozhodnutí soudu komentovat. Jsem přesvědčená, že pan náměstek Baláč je čestný člověk a že hájil zájmy ministerstva práce a sociálních věcí (pro Radiožurnál Maláčová také řekla, že podle ní náměstek Baláč „dostal velmi složitý úkol, snažil se celou situaci, kterou resort zdědil, odblokovat“ - pozn red.).

Říkáte, že náměstek Baláč je čestný člověk. Přesto se rozhodl přistoupit na odsuzující rozsudek. Překvapilo vás to?

Nebudu to více komentovat. Platí to, co jsem říkala.

Budete chtít, aby z resortu odešel, co nejdříve to bude možné? Rozumím tomu, že jste vázána postupem podle služebního zákona. Mohla byste ale tlačit na to, aby se sám postu vzdal. Alespoň v případě premiéra Andreje Babiše (ANO) jste kvůli obvinění v kauze Čapí hnízdo jeho odchod z funkce požadovala. A to šlo pouze o obvinění, v tomto případě máme přiznání viny. Neměříte dvojím metrem?

V tuto chvíli nerozhodl soudu. A bude to adekvátní až v momentě, kdy o této věci rozhodne soud.

Soud by měl ale jen posoudit, zda je výše trestu odpovídající, případně zhodnotit možné procesní chyby. Nic to nemění na tom, že náměstek Baláč - stíhaný za pletichy při zadávání veřejných zakázek a zneužití pravomoci úřední osoby - přiznal vinu. To ostatně potvrdil i dozorující státní zástupce Zdeněk Matula.

Ne ne, tak, jak jsem byla informována, soud bude stvrzovat celou tu dohodu o vině a trestu. Takže v momentě, až tento právní úkon proběhne a nabude právní moci, tak budu celou záležitost posuzovat.

Chápu to tedy správně, že přiznání viny není podle vás dostatečné? Že náměstek Baláč má stále vaši důvěru a nechcete, aby z resortu odcházel?

V tuto chvíli jsem já i státní tajemnice - protože, jak jste správně podotkla, je to věc služebního zákona - vázána platnými předpisy. A ministerstvo práce a sociálních věcí bude dodržovat zákon.

Dobrovolný odchod

Vy byste ale mohla tlačit na to, aby se funkce vzdal dobrovolně. Jako jste to požadovala u premiéra Babiše. Tak v čem je teď rozdíl? Není důvodem spíše to, že je to váš spolustraník a dříve i blízký spolustraník, proto se ho snažíte takzvaně podržet? A nesvědčí rovněž celá situace o vašich manažerských dovednostech, když se v resortu pod vaším vedením děly nezákonné praktiky při zadávání veřejných zakázek, jak nyní přiznal i náměstek Baláč, když uzavřel dohodu o vině a trestu?

Vysvětlím to, protože v otázce jste uvedla asi čtyři nepřesnosti. To není odsuzující rozsudek, ale potvrzení nového právního nástroje, dohody o vině a trestu. To je trochu jiná kapitola (soud dohodu o vině a trestu schvaluje podle trestního řádu odsuzujícím rozsudkem - pozn. red.). Tam je důležité říct, že já neznám obsah té dohody, takže se k němu nemohu vyjadřovat. A až celá ta záležitost nabude právní moci, tak se k tomu budu moci vyjádřit. Takže já rozumím, že chcete znát v tuto chvíli moje vyjádření. Já jsem vždycky postupovala v naprostém souladu se zákonem, ani toto nebude výjimka. A v momentě, kdy celá záležitost bude stvrzena, tak se k tomu určitě vyjádřím tak, jak to vždycky dělám a jak je mým dobrým zvykem.

dohoda o vině a trestu Institut dohody o vině a trestu má zrychlit a zjednodušit trestní řízení. Obviněný musí slíbit, že se přizná k trestnému činu, a na oplátku dostane mírnější trest. Za jakých podmínek Baláč dohodu s pražským vrchním státním zastupitelstvím, které případ dozoruje, uzavřel státní zástupce Zdeněk Matula zatím říct. „Mohu potvrdit, že jeden z obviněných doznal vinu, a tedy došlo k uzavření dohody o vině a trestu. Další informace bude možné poskytnout až poté, co o dohodě rozhodne soud, kterému bude předložena ke schválení,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Stále to ale nic nemění na tom, že se náměstek Baláč přiznal k nezákonnému jednání v resortu pod vaším vedením. Tudíž pokud soud dohodu o vině a trestu potvrdí, bude to pro vás okamžik, kdy uznáte i vy, že váš blízký spolupracovník pochybil? Nebo ani to pro vás nebude dostatečný důkaz?

Já neznám obsah dohody...

...princip dohody o vině a trestu je založen na uznání viny. To vám nestačí?

Ještě jednou říkám, že neznám obsah dohody. A pokud ho neznám, tak se k tomu nemohu vyjadřovat. Až bude celý ten krok formálně stvrzen a dozvíme se, co je obsahem té dohody, tak se k tomu určitě vyjádřím. A trvám na tom, že pan náměstek Baláč je čestný člověk.

Cítíte za celou situaci zodpovědnost?

Důležité je říct a potvrdit i to, co říkal pan náměstek Baláč. Věřím jeho tvrzení, že ho nenapadlo, že by se mohl pohybovat mimo zákon.

Dělala jste si kvůli tomu vlastní šetření? Nebo zadala jste audit či interní kontrolu, abyste si ověřila, že vaše závěry ohledně působení pana náměstka jsou správné?

Jen zopakuji to, co jsem už říkala. V momentě, kdy celý proces, to znamená soudní stvrzení dohody, doběhne do konce, tak se k celé záležitosti velmi podrobně, obšírně vyjádřím.

Dotaz na to, zda jste si nechala prověřit postupy svého podřízeného, obviněného z pletich, není přece nic tajného. Naopak. Z čeho tedy ve svých závěrech vycházíte?

Každý krok, který byl v IT na MPSV proveden, jde ex ante pro informaci vládě (předem - pozn. red.), vždycky je konán v součinnosti s hlavním architektem pro IT na ministerstvu vnitra i v součinnosti s vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou. My jsme, tuším, měli několik komplexních auditů. Já sama jsem v minulosti něco takového zadala. A co se týká hodnocení celé situace, tak výplata dávek je zajištěna, není ohrožena. A co se týče podrobnějšího rozhovoru k IT, můžeme se na něm domluvit. Nemám k tomu v tuto chvíli aktuální informace.

Tudíž máte za to, že z vaší strany není potřeba kvůli policejnímu šetření vyvodit osobní odpovědnost? Původně jste se s premiérem Babišem dohodli, že není potřeba, abyste skončila ve funkci ministryně. Teď se ale situace změnila. Uvažovala jste o tom? Vláda sice bude podávat demisi, ale jde o nějaké principiální gesto.

Jsem nevinná.

Kauza IT zakázek Podle vyšetřovatelů nabídl firmě DXC Technology úplatek nejprve šéf kybernetické bezpečnosti ministerstva Karel Macek v restauraci. Druhou nabídku dal podle nich přímo ve své kanceláři v budově resortu náměstek pro IT Jan Baláč. Ve hře byla lukrativní zakázka na provoz IT systémů na výplatu dávek, který od 90. let zajišťuje firma OKsystem. Pokud by se z tendru DXC Technology nechala vyloučit, měla podle kriminalistů získat tři miliony korun rovnou nebo 10 milionů korun za jinou zakázku. Detaily z policejního vyšetřování už dříve popsal Radiožurnál.

Policie Baláče začala stíhat loni na konci února poté, co zasahovala v pražském sídle ministerstva práce a sociálních věcí. Kvůli zakázkám na informační systémy pro výplatu dávek ho obvinila z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozilo mu až 12 let za mřížemi. Spolu s Baláčem byl obviněn také manažer resortu pro kyberbezpečnost Karel Macek

Začátkem července policie ukončila vyšetřování kauzy IT zakázek a navrhla oba muže obžalovat. Baláč však nakonec přistoupil na dohodu o vině a trestu. „Klient vždycky říkal, že k nějakému pochybení došlo. Byla to jenom otázky míry a motivace, která byla sporná,“ zdůvodnil aktuální postup jeho advokát Michael Bartončík, podle něhož „došlo v rámci dohadovacího procesu s panem státním zástupcem k nalezení kompromisu.“