Maláčová s Paroubkem nevylučují spolupráci se Stačilo! S koalicí se shodují v postoji k Ukrajině

Chceme menšinovou vládu, abychom se s někým nemuseli vybavovat, řekl předseda ANO Babiš

Za nejlepší pokládá, pokud by ANO dostalo 2,4 milionu hlasů, tedy stejně, jako kolik obdržel loni v druhém kole prezidentské volby. Podle něj by to znamenalo v přepočtu 44 procent hlasů.