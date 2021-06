Sněmovna dala šanci návrhu o dodatečném zvyšování důchodů. Podle opozice to jsou líbivé kroky

Sněmovna dala šanci vládnímu návrhu na dodatečné zvýšení důchodů od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Opoziční kluby ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v úvodu středeční mimořádné schůze zablokovaly schválení předlohy zrychleně už v úvodním kole, chtějí uplatňovat pozměňovací návrhy. Novelu tak čekají standardní tři čtení. Nyní ji posoudí sociální výbor. Praha 18:02 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) mimořádné přidání k penzím hájila | Zdroj: Úřad vlády ČR

Dolní komora kývla na požadavek Romana Sklenáka (ČSSD), aby výbor měl na projednání necelé dva týdny místo obvyklých dvou měsíců. Druhé čtení a možná i závěrečné hlasování by se tak mohlo odehrát už na řádné červencové schůzi pléna.

Úvodní debata trvala dvě hodiny a nesla se v předvolební atmosféře. Týkala se i stavu státních financí či hlubší reformy penzí. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by bylo nejlepší nynější vládní novelu zamítnout. „Nemůžeme podpořit něco, co není vykompenzováno opravdovou snahou šetřit na výdajích,“ uvedla. Kabinet ANO a ČSSD podle ní dělá jen líbivé kroky, hlubší změnu důchodového systému ale nebyl schopen připravit. Pekarová Adamová slíbila, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), pokud bude vládnout, důchodovou reformu předloží.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO) mimořádné přidání k penzím hájily. Podle Maláčové jde o investici do lidské důstojnosti a o jasný signál státu, že lidé, kteří celý život pracovali, budou mít aspoň trochu důstojný důchod. Schillerová uvedla, že návrh nepředstavuje zátěž, kterou by si státní rozpočet nemohl dovolit. „Kondice našich veřejných financí patří k nejlepším v Evropě,“ prohlásila.

Poslanec ODS Jan Bauer připomněl, že poslanci této strany v minulosti růst penzí nad zákonnou valorizaci s ohledem na mimořádný ekonomický růst podporovali. „Situace se dramaticky změnila,“ uvedl. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je za současné rozpočtové situace vyšší než zákonný růst penzí diskutabilní. Lidovci chtějí podle něho uplatnit pozměňovací návrhy na uzákonění příspěvku 500 korun k měsíčnímu důchodu za každé vychované dítě a na změnu výpočtu vdovských a vdoveckých penzí.

Hnutí SPD podle poslankyně Lucie Šafránkové zvyšování důchodů vždy podporovalo a podpoří je i nyní. Šafránková ale míní, že je navrhovaná částka nízká. Pirát Tomáš Martínek se vyslovil pro úpravu valorizačního mechanismu tak, aby zajistil důstojnou valorizaci důchodů a současně aby politici nezneužívali téma v kampaních. „I za vlády Pirátů budou růst důchody,“ ujišťoval ve Sněmovně další pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Uvedl, že Piráti by drželi pravidelnou valorizaci, jak je daná zákonem.

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna. Podle Maláčové v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15 351 korun. Schillerová uvedla, že příští rok by to mělo být 16 195 korun.

Dodatečné přidání by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. „Ve srovnání s tím, na co dáváme peníze jinde, to není až takové drama, peníze se nepochybně najdou,“ uvedl poslanec KSČM Jiří Dolejš. Vzhledem k růstu cen se podle něho 300 korun měsíčně vytratí z peněženky rychle.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Mimořádné přidání ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.