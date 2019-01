Malesická školka v Plzni je zavřená kvůli vodě. Jediným zdrojem byla studna, která vyschla

Žádná voda na mytí, žádná voda na vaření. Malesická školka je na suchu. Přišla o jediný zdroj vody. Stará studna prakticky vyschla a vodovod v plzeňských Malesicích nemají. Místní radnice proto školku zavřela, teď hledá řešení. Co s ní bude, zjišťoval Český rozhlas Plzeň. Malesice (Plzeňsko) 17:29 6. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na nedostatek vody si kuchařky stěžovaly už dříve. (Ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V Malesicích u Plzně museli zavřít mateřskou školu. Je totiž napojená na studni, která téměř vyschla. Zařízení tak přišlo o jediný zdroj vody. Devátý plzeňský městský obvod totiž dodnes nemá vlastní kanalizaci ani vodovod. Děti teď musí do školky dojíždět a vedení Malesic hledá řešení, aby se mohl provoz ve školce brzy obnovit

„Delší dobu si už kuchařky stěžovaly, že voda má výpadky. Týden před Vánoci se ukázalo, že vody je tak málo, že provoz školky vůbec nelze udržet. Teď po Novém roce jsme se tedy rozhodli, že školku necháme zavřenou a budeme řešit, co se studnou,“ popsal situaci malesický starosta Aleš Tolar (hnutí pro Plzeň).

Celý objekt mateřské školy je odkázaný na kopanou patnáctimetrovou studnu. Ta je třicet let stará, pochází z doby, kdy se školka stavěla. Takovéto problémy ale dosud v Malesicích neměli.

Stěhování do jiné školky

Uzavření školky působí komplikace hlavně rodičům a dětem. Bezmála třicítka jich teď musí dojíždět do mateřské školy v sousedních Radčicích. Všechny malesické děti se tam ale nevejdou.

„Nějakým způsobem se to musí vyřešit, aby ta docházka dětí byla umožněna všem. Celkem máme 75 dětí v obou odloučených pracovištích. Protože kapacitně je školka v Radčicích situovaná na 50 dětí, tak budou od pondělka předškoláci, což je 24 dětí, chodit do základní školy v Radčicích,“ vysvětlila nouzový postup vedoucí učitelka Michaela Rendlová.

Stěhování dětí do jiných zařízení s sebou ale nese také mnoho dalších věcí, které je třeba udělat. Do náhradních prostor se musí přestěhovat nejen hračky, ale i nábytek pro předškoláky. Musí se také přizpůsobit šatny apod.

„Chtěli bychom, aby ta odstávka trvala co nejkratší dobu. Ale náš základní problém je, že nemáme vodovod. Celý obvod je odkázaný jen na individuální zdroje vody. Od lidí slyšíme, že voda je extrémně nízko. Ten, kdo tu vodu ještě v kopaných studních má, tak ji má nekvalitní. Je to časovaná bomba,“ řekl Aleš Tolar.

Starosta už proto jednal s náměstkem plzeňského primátora. Rád by, aby se v rozpočtu města, které má letos plánované rekordní výdaje na stavby za 8 miliard korun, našly peníze také na vodovod a kanalizaci pro devátý městský obvod.

Radnice v Malesicích teď ale potřebuje pro školku zajistit co nejrychleji nějaké náhradní řešení. Shání proto firmu, která by byla schopná kopanou studnu v areálu školky prohloubit alespoň o metr. Starosta věří, že by se tak mohl problém alespoň krátkodobě vyřešit.