Málo lidí i neznalost zákona. Tak se strany brání před pokutou až 200 tisíc od dohledového úřadu

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí finišuje správní řízení s desítkami stran a hnutí kvůli porušení zákona o politických stranách.



Čtyřicet subjektů na výzvy dohledového úřadu vůbec nereagovalo, doručení proběhlo tzv. fikcí.



Za nedodání údajů o transparentních účtech jim hrozí pokuty ve výši až 200 tisíc korun. Podle kontrolorů by měly mít preventivní charakter.



Strany a hnutí se podle úřadu nejčastěji brání tím, že jsou personálně poddimenzované a neznají příslušné zákony.

Hnutí Unie pro sport a zdraví působí na Liberecku už téměř dvacet let a angažuje se hlavně v komunální politice. I ono se bude muset nyní vypořádat se správním řízením. Je totiž jedním ze 120 subjektů, které podle dohledového úřadu porušily zákon o politických stranách, konkrétně nedodaly údaje o transparentních účtech.

„Je to moje chyba. Mylně jsem se domníval, že když se neangažujeme ve volbách, tak to není třeba řešit. Naše hnutí se zapojuje pouze ve volbách komunálních. S úřadem situaci řešíme v rámci správního řízení a vše napravíme,“ uvedl serveru iROZHLAS.cz předseda hnutí Jiří Veselka.

Ten svého času působil jako náměstek primátora Liberce, kam ho vynesly hlasy voličů po volbách do zastupitelstva v roce 2000. Městské koalice se ale hnutí účastnilo i třeba minulé volební období.

Že by byl možný postih ze strany úřadu likvidační, se Veselka neobává. „Doufám, že úřad přistupuje k věci rozumně a ne s cílem likvidovat politickou pluralitu. Ostatně my žádné příjmy nemáme s výjimkou symbolických členských a případných menších podpor v rámci kampaně,“ doplnil.

Zhruba 120 právních řízení kvůli nedodržování pravidel hospodaření u stran a hnutí zahájil úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v polovině října. Subjektům vyčítá, že nedodaly údaje o transparentních účtech. Uběhla současně už doba, po kterou se mohly strany a hnutí k možnému přestupku vyjádřit.

„Asi nejčastějším argumentem bylo, že strany jsou personálně poddimenzované a že jde o lokální malé strany, které tu legislativu podle jejich slov často ani neznají,“ popsal v rozhovoru serveru iROZHLAS.cz člen dohledového úřadu, který má na starosti registraci účtů, Jiří Navrátil.

Pokuty až půl milionu Stranám a hnutím za neoznámení povinných údajů o transparentních účtech i o webu, kde lze tyto informace najít, hrozí od dohledového úřadu pokuta až 200 tisíc korun. Pokud si navíc kandidující strana či hnutí nezřídí volební účet, od úřadu pro dohled nad stranami mu ve správním řízení hrozí pokuta až půl milionu korun.

Nyní je tak řada na brněnském úřadu, aby rozhodl o případném postihu. Ten by měly být - stejně jako dosud - spíše preventivního charakteru. To potvrzuje i kontrolor Navrátil. „Nechceme, aby pokuty byly likvidační. Víme, že jsou lokální strany, které hospodaří s nulou a třeba desetitisícová pokuta by pro ně likvidační byla,“ řekl.

Ne všem z provinilců se navíc podařil obsílku doručit. Údaje ministerstva vnitra, u kterého je registrovaných 210 aktivních stan a hnutí, jsou totiž v řadě případů neaktuální. „Bavíme se zhruba o 40 subjektech, u kterých se nám nepodařilo oznámení o zahájení správního řízení doručit,“ uvedl dále Navrátil. V těchto případech úřad využil doručení tzv. fikcí, kdy se dopis považuje za doručený, i když si ho adresát fakticky nepřevzal.

Mezi provinilci je i Balbínova poetická strana, která oznámení o zahájení správního řízení zveřejnila na svých stránkách.

Případ Žít Brno či Ostravak

Na seznamu dohledového úřadu přitom chybí i zvláštní účty hnutí jako Žít Brno nebo Ostravak. Oba subjekty shodně tvrdí, že žádnou obsílku s oznámením o zahájení správního řízení nedostaly, jsou však s kontrolním orgánem v kontaktu.

„Posílala jsem jim pouze potřebné informace, jinak bychom měli mít vše v pořádku,“ uvedla Magdalena Kozubová, tajemnice hnutí Ostravak, které má svého zástupce i v Senátu.

Čtyři účty Strany a hnutí mají od ledna povinnost vést až čtyři transparentní účty. Všechny aktivní subjekty musí mít tzv. zvláštní účet, na kterém se evidují dary či příspěvky ze státního rozpočtu, dále pak provozní účet na výdaje a mzdy zaměstnanců, volební účet pro evidenci nákladů spojených s předvolební kampaní a účet pro další příjmy a výdaje.

Stejně mluví také předsedkyně Žít Brno Barbora Antonová: „Poslali jsme jim všechny informace, které po nás chtěli s tím, že nekandidujeme ve volbách do Poslanecké sněmovny. Udělal jsem, co jsem mohla.“

Jde o specifické případy, jak potvrzuje Navrátil z brněnského úřadu. „Tohle (Žít Brno – pozn. red.) je zrovna případ strany, která vstoupila v komunikaci s úřadem. Ozvali se, aby splnili povinnost (nahlásit zvláštní a provozní účet – pozn. red.), ale data, která dodali byla ve špatném formátu,“ vysvětlil.

„Pokud se tak dosud nestalo, budeme je vyzývat k tomu, aby to opravili,“ doplnil Navrátil. Současně zdůraznil, že správní řízení úřad zahajuje jen s těmi subjekty, které na jejich předchozí výzvy vůbec nezareagovaly.

Sládek promluví prý až u soudu

Obdobný je i případ strany Miroslava Sládka Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa. Na výzvu kontrolorů sice reagovala, komunikaci však provázely zmatky. „Transparentní účty máme u Moneta bank. Tuto skutečnost jsme úřadu řádně oznámili dopisem. Tento nám jeho přijetí následně popřel. Oznámení o zřízení transparentních účtů bylo tedy opětovně doručeno, tentokrát osobně přímo v sídle úřadu v Brně. Doklad o převzetí máme,“ napsal redakci před časem Sládek.

„Vytváření koryt pro stranické příslušníky a mrzačení svobodné soutěže politických stran nebudeme vůbec komentovat, až u soudu.“ Miroslav Sládek (předseda Sdružení pro republiku)

Na stránkách úřadu však povinné údaje dosud chybí. „Tady je jeden problém, váš problém, ne můj, proč já bych vám teď poskytoval vůbec rozhovor po volbách. Proč jako? Z jakého důvodu?“ reagoval Sládek na aktuální dotazy.

„Vytváření koryt pro stranické příslušníky a mrzačení svobodné soutěže politických stran nebudeme vůbec komentovat, až u soudu,“ doplnil předseda republikánské strany. Vedle zvláštního a provozního účtu, o kterých musí ze zákona informovat všechny strany a hnutí, chybí na webu úřadu totiž navíc také údaj o volebním účtu.

Vedle Sládka svůj volební účet, na kterém se evidují náklady spojené s kampaní pro volby do sněmovny, nezaregistrovala také strana Volte pravý blok aktivisty Petra Cibulky, jak už dříve upozornil Radiožurnál, a Unie H.A.V.E.L. Kvůli porušení financování volební kampaně zahájil úřad pro dohled hned dvě správní řízení. Za nezřízení volebního účtu hrozí pokuta až půl milionu korun.