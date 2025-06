Málo zločinců? Tak si dojdeme pro dělníky. Trump si uzurpuje pravomoc, která mu nepřísluší, míní Klvaňa

O co jde Donaldu Trumpovi v kalifornském Los Angeles? Jak bude vypadat velká vojenská přehlídka o víkendu ve Washingtonu a proč ji americký prezident nechal uspořádat? A jaké politické dědictví zůstalo po Elonu Muskovi? Vladimír Kroc se zeptal politologa a amerikanisty Tomáše Klvani z New York Univerzity Prague. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Trumpova politika na domácí půdě, konkrétně v Kalifornii, poutá velkou pozornost. Americký soud v noci na dnešek rozhodl, že prezident mobilizoval Národní gardu v Los Angeles nezákonně. Odvolací soud nicméně rozhodnutí pozastavil. Jak tomu rozumět?

Soudy evidentně chápou naléhavost okamžiku, protože jednají velmi rychle, a to jak federální soud, tak i soud odvolací. Pozastavení rozhodnutí znamená jenom to, že odvolací soud chce získat čas k prostudování kauzy a nechce dělat dalekosáhlé závěry.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Donald Trump věří, že mu tvrdý postup proti bezdomovcům, zločincům a ilegálním přistěhovalcům přinese politické body, říká amerikanista Tomáš Klvaňa

Není to vítězství ani jedné, ani druhé strany. Neví se, jak odvolací soud rozhodne. Federální soudce nicméně vyčinil Donaldu Trumpovi, že vůbec nerespektuje americkou ústavu, že nerespektuje dělení moci, federalismus mezi státy ani federální vládu.

Protesty proti migrační politice americké vlády se z Los Angeles rozrostly do dalších měst. Trump tvrdí, že díky jeho rozhodnutí nasadit do města vojáky už byly dvě noci bezpečné a klidné. Naopak guvernér státu Kalifornie Gavin Newsom je přesvědčený, že Trump mobilizací Národní gardy rozdmýchal nepokoje a že policie musela ve výsledku gardisty chránit. Kdo je podle vás blíž pravdě?

To je velmi těžká otázka, protože vláda Donalda Trumpa, respektive pohraniční a celní policie, začala dělat razie v oblastech, kde se vyskytují nelegální migranti, tedy hlavně v demokratických státech, jako je Kalifornie. Došlo na zatýkání a deportace lidí, kteří jsou v USA sice nelegálně, ale žijí tam 10, 15, 20 let, pracují tam, mají tam rodiny a normálně jinak ctí zákony. Bez ohledu na to, že americká ekonomika je na jejich práci závislá.

Došlo k tomu proto, že Donald Trump slíbil masové deportace milionů lidí během své kampaně, což se mu ale nedařilo plnit, protože v Americe pochopitelně nenajdete takové množství zločinců.

Policisté ale údajně mají kvóty na vyhoštění...

Údajně mají vyhostit tři tisíce lidí za den. Aby tedy čísla začala trochu narůstat, pochopitelně se jde tam, kde je nejjednodušší tyto lidi sehnat. Třeba na parkoviště před různými obchody, kde se scházejí dělníci, kteří shánějí práci na den nebo na týden. Jde ale o lidi, kteří nepáchají žádnou trestnou činnost, proto to vyvolalo v komunitách tak moc zlou krev, že lidé začali protestovat. Nejdříve mírumilovně, potom ostřeji.

Národní garda v Los Angeles zůstává pod Trumpovým vedením. Odvolací soud zvrátil předchozí zákaz Číst článek

V okamžiku, kdy tam Donald Trump nasadil Národní gardu a začal povolávat námořní pěchotu, přilil samozřejmě olej do ohně. Spíše je tedy pravda na straně guvernéra Gavina Newsoma.

Problém je ale ten, že my vidíme v tuto chvíli hořet auta, ale nevidíme rozsah demonstrací, které jsou podle indicií nezávislých pozorovatelů ještě víceméně zvládnutelné normálními policejními prostředky. Z toho tedy vyplývá, že Donald Trump si chce opět uzurpovat pravomoc, která mu podle soudce nenáleží.

O co tedy v Kalifornii fakticky jde? Chce Trump pokořit baštu demokratů, nebo si dává pomyslnou páku s možným rivalem, kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem?

Obojí. Ve všech demokratických státech Donald Trump získal relativně dost hlasů, více než se čekalo. Proto si myslí, že tento tvrdý postup zejména proti bezdomovcům, zločincům nebo ilegálním přistěhovalcům, mu přinese politické body. Je možné, že má pravdu. Je možné, že mu Američané dají za pravdu, pokud budou nepokoje rozsáhlejší a budou trvat dlouho. V tuto chvíli to ale tak není.

Podle průzkumů veřejného mínění je země pořád rozpolcená a mírná většina lidí postup vlády kritizuje. Samozřejmě se to ale může během chvíle změnit.

Nezapomeňme ale na to, že Gavin Newsom není obyčejný demokratický politik. Je to jeden z pravděpodobných kandidátů za Demokratickou stranu na prezidenta v roce 2028, tudíž postavit se tvrdě proti prezidentu Trampovi se mu politicky velmi hodí. Celá jeho rétorika se víceméně už nese v duchu konfrontace, ke které dojde za dva roky mezi republikánským a nějakým demokratickým kandidátem.

V USA se chystá obrovský protest proti Trumpovi. ‚V Americe nevedeme krále,‘ stojí na stránkách Číst článek

Na druhé straně, on si ale nezačal...

Nezačal. Donald Trump chce jednoznačně posilovat svoji moc. Chce posilovat exekutivní moc. Někteří lidé ve Spojených státech se v tuto chvíli obávají, že zavádí jakýsi soft autoritářský režim a jediná instance, která mu v tuto chvíli stojí v cestě, jsou soudy, které mu zatím spoustu jeho rozhodnutí vrací.

Co je pravdy na spekulacích, že raziemi proti nelegálním imigrantům chtěl Trump odvést pozornost od roztržky se svým podporovatelem Elonem Muskem?

Je to docela možné, protože on je člověk, který si hodně zakládá na politickém divadle. Určitě se mu nelíbil spor s Elonem Muskem a zároveň se mu nelíbil spor o návrh „Velkého krásného zákona“, který chce prosadit v tuto chvíli v Senátu.

Když pomineme název, který zavání severokorejskou rétorikou, jeho součástí jsou velmi kontroverzní opatření i pro samotné republikány. Takže když se proti tomu postaví člověk tak vlivný a tak bohatý, jako je Elon Musk, tak se to pochopitelně Trumpovi v Kongresu vůbec nehodí. Proto Trumpovi spíše nahrává, když v tuto chvíli Amerika diskutuje o nepokojích v Los Angeles anebo o situaci v Íránu...

Jak velkou podporu si Donald Trump obecně udržuje? A co čekat od masových protestů napříč Amerikou proti plánované vojenské přehlídce? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.