Poslanci si stěžovali na tresty za parkování. 'Právo uplatňujeme proti všem,' říká šéf strážníků Šuster

V křižovatkách, na chodníku, v zónách placeného stání, v zákazu zastavení. Všude tam podle šéfa pražské městské policie Eduarda Šustera v minulosti neváhali parkovat poslanci, senátoři či ministři. Po zrušení parkoviště na Malostranském náměstí před dvěma roky se prý situace s počtem parkovacích míst výrazně nezlepšila. A setrvalý je podle něj i stav přestupků, které strážníci v okolí řeší. Praha 6:00 23. března 2018

Je to přesně 629 dnů, co Malostranské náměstí přestalo být parkovištěm a začalo dostávat svému názvu. Prostor v okolí Grömlingovského paláce v Praze byl roky zaplněn zaparkovanými auty, který využívali také poslanci a zaměstnanci nedaleké Poslanecké sněmovny.

Uzavírka parkoviště tehdy mezi zákonodárci, kteří to z náměstí do práce měli zhruba 150 metrů, vzbudila velké pozdvižení.

Správný postup

Ani zhruba dva roky od zavření se ale situace s parkováním v okolí nezlepšila. Režim platí stále stejný: krátkodobě tam může vjet rezident nebo ten, kdo má v místě provozovnu. Městská policie přesto v místě řeší desítky přestupků. Od zrušení parkoviště strážníci sice výkyv zaznamenali, celkově je ale podle ředitele Eduarda Šustera stav setrvalý.

Pokuty či jiný postih se přitom týkají i poslanců nebo zaměstnanců sněmovny. Na postup strážníků pak Šusterovi za minulé volební období - konkrétně za poslední dva roky - přišlo několik stížností.

„Řešili jsme desítky nesprávně zaparkovaných aut poslanců, ale jenom třeba do patnácti si jich stěžovalo,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Malostranské náměstí, parkoviště | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Kdo konkrétně z poslanců stížnost poslal, odmítl Šuster prozradit. Někteří se podle něj domnívali, že přestupek nespáchali. Jiní zase, že na auto strážníci nemohou nasadit botičku a další pak, že je nemohou odtáhnout.

„Všechny tyto stížnosti byly prošetřeny a ve všech případech se potvrdilo, že strážníci městské policie postupovali správně,“ tvrdí Šuster.

Existují přitom dva typy průkazů: jedny karty vydává Poslanecká sněmovna, ty podle něj slouží k označení vozu na parkovišti sněmovny, nikoli k parkování v zónách placeného stání, na chodnících nebo v zeleni.

„Něco jiného je průkaz poslance, tam je to jiný režim. Ale pokud tam byla kartička Poslanecké sněmovny, tak to je k ničemu neopravňuje a my je řešíme úplně standardně,“ říká ředitel strážníků. „Pár jsme jich odtáhli, pár jsme nasadili boty a pár jsme vyřešili pokutou. Všechny ty způsoby jsme využili a vždycky jsme postupovali správně,“ stojí si za svým.

Relativní náplast

Krátce po uzavření náměstí coby parkoviště na jaře 2016 si poslanci začali stěžovat, že nemají kde parkovat. „Kroužím jak sup a hledám,“ glosoval to v prosinci téhož roku Petr Bendl (ODS) pro MF Dnes. Zákaz parkovat na náměstí se nelíbil ani jeho kolegovi Janu Birkemu (ČSSD). „Vždycky jsem hodně naštvaný, když jedu na čas a pak nezaparkuji a musím jezdit kolem, až auto nakonec odvezu na parkoviště, kde to zaplatím,“ řekl tehdy.

Bendl tehdy oficiálně problém s parkováním neřešil, podle jeho slov se to ale týká většiny Prahy. „Městské části si z parkování udělaly zlatý důl a většině z nich stávající stav vyhovuje. Viditelná snaha o zlepšení situace vidět není. Situace je ze dne na den horší jak pro trvale žijící, tak pro dojíždějící,“ popsal bývalý poslanec pro server iROZHLAS.cz.

V ulicích kolem objektů sněmovny bylo donedávna podle Romana Žambocha z tiskového odboru 42 parkovacích míst pro poslance a poslankyně. Před časem k nim po jednání s Prahou 1 i městskou policií přibylo dalších osm.

Kvůli tomu ale muselo dojít ke zjednosměrnění Sněmovní ulice od Malostranského náměstí do Thunovské, což podle Žambocha trvalo déle než rok. To je ale podle jeho slov jen „relativní náplast“ za zrušená místa na Malostranském náměstí. Zaměstnanci sněmovny pak mohou využívat garáže v objektu Sněmovní 1, ale pouze v době mimo schůze dolní komory.

Ve třech podzemních parkovištích je k dispozici dalších 70 míst. „Když si uvědomíte, že ve sněmovně se během jednoho dne vystřídá přes tisíc lidí, jedná se o silně nedostatečný počet celkových parkovacích míst,“ komentuje parkovací místa Žamboch.

Parkování v okolí Poslanecké sněmovny. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Spor mezi poslanci a strážníky se nicméně dostal až na nejvyšší úroveň: na společných jednáních ho řešilo vedení sněmovny a právě ředitel Šuster. Tématem podle Žambocha bylo například i to, že podle zákona o policii a obecní policii není možné dát na poslanecké auto takzvanou botičku. „V určité době, zejména v týdnech bezprostředně po zrušení parkoviště na Malostranském náměstí, městští strážníci z Prahy 1 tohle ustanovení zákonů neustále porušovali,“ tvrdí.

„Když mohou právo dodržovat – v uvozovkách – normální lidé, tak bych předpokládal, že člen zákonodárného sboru by měl jít příkladem. A když už si stěžuje, tak mi to prošetříme, ale ve všech případech za poslední dva roky vždycky byl postup správný.“ šéf městské policie Eduard Šuster

Podle Šustera ale městská policie ve všech případech postupovala správně. „Právo uplatňujeme proti všem stejně. Tak jako běžný občan nemůže najít místo k parkování, tak samozřejmě ho nemůže najít ani poslanec, senátor, starosta, primátor, zastupitel,“ říká.

„Ten spor je zatím bez závěru. My jsme sdělili svoje stanovisko, oni sdělili svoje stanovisko. My postupujeme pořád stejně, ale oni si už nestěžují. Nevím, jestli nám dali za pravdu, akceptovali naše výkladové stanovisko. To je celkem jedno, pro mě je to přestupce jako kdokoliv jiný,“ dodal.

Jak také před časem informoval server iROZHLAS.cz, první fáze rekonstrukce Malostranského náměstí už skončila, celková proměna by měla být hotová do roku 2020. Kromě vizuálních změn se změní také doprava. Více si můžete přečíst ZDE.

