Vzácnou malovanou oponu z počátku 20. století obnovili v Předčicích u Týna nad Vltavou

Přesně sto let stará malovaná divadelní opona, která je kulturní památkou, je nyní k vidění v kulturním sále v malé vesničce Předčice. Ještě nedávno byla opona ve špatném stavu. I díky místním se jí podařilo obnovit. Dnes už dílo od malíře Tomáše Peterky opět visí na svém původním místě. České Budějovice 22:44 8. května 2022

„Opona ležela několik let uskladněná v sýpce, byla srolovaná, plátno už bylo zteřelé, malba odpadávala,“ vylíčila pro Český rozhlas České Budějovice restaurátorka Klára Šafářová.

Na vrchní části opony je dominantní velký nápis Osvětou k svobodě. Dílo zapsané jako kulturní památka představuje Libušinu věštbu s pohledem na Hradčany s Vltavou.

„Nikdo neví, kde vzal autor předlohu, ale spíše se pochybuje, že by to byla jeho vlastní kompozice. Peterka byla vyučený malíř pokojů, ovšem byl to šikovný malíř, který tu v okolí vymaloval spoustu kostelů,“ dodává restaurátorka a akademická malířka Klára Šafářová.

Předseda osadního výboru v Předčicích Jiří Novotný dodává: „Oslovili jsme zástupce města Týna nad Vltavou, že bychom chtěli oponu restaurovat. Pro nás je hodnotná tím, že uváděla divadelní scény našich předků, kteří tady odehráli více, než šedesát scén. A někteří pamětníci tady dodneška žijí.“