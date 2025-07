Malpa dostane nanuk a medvědi mražené ryby. Táborská zoo pomáhá zvířatům zvládnout vedra

Koupání v bazénu, studená sprcha nebo pojídání nanuků. Díky tomu mohou lépe zvládnout horké počasí nejenom lidé, ale také zvířata v zoologických zahradách. Ochlazení, které navíc přináší i zábavu, nabízí svým obyvatelům třeba Zoo Tábor. Tábor 14:27 3. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malpa hnědá v Zoo Tábor s nanukem z ovoce a zeleniny | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Ošetřovatel Pavel Nalezený přichází do výběhu emu hnědých v táborské zoo a začíná zvířata kropit vodou. „Děláme to, když teploty vystoupají nad třicet stupňů, aby se zchladili. Vodu mají rádi, vždycky si tam dřepnou a jsou nadšení,“ popisuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se ochlazují zvířata v Zoo Tábor, sledovala Jitka Cibulová Vokatá

Kurátorka velkých šelem Barbora Kubíčková mezi tím nabízí osvěžení medvědům baribalům. Přináší jim mražené ryby ve tvaru velkého puku, chvílemi to vypadá, že medvědi hrají lední hokej. „Jak se snaží co nejrychleji dostat k těm rybám, tak jim to různě klouže, posouvá se a určitě se tím i na chvilku zabaví,“ říká.

Opicím malpám hnědým ošetřovatelé připravili nanuky ze zamrazeného ovoce a zeleniny. Osvěžení se dočká i tygr ussurijský. „Přinesl jsem dva pytle ledových kostek. Vysypeme to na hromadu a on se v tom bude válet. Jinak je zalezlý v přístřešku, protože je to tygr ze Sibiře a má rád chlad,“ vypráví Pavel Nalezený.

Nejmodernější pavilon Ptačí dům je vybavený klimatizací, ošetřovatelé tam papoušky ale osvěžují ještě jinak. „Ptačí dům je navržen tak, že se tam udržuje stálá teplota a vlhkost, ale v teplých letních dnech papoušky ještě rosíme,“ potvrzuje Pavel Nalezený. Sami ošetřovatelé se pak snaží dodržovat pitný režim a občas se zchladí i sprchou.