‚Budeme bezdomovci.‘ Manželé složili zálohu na dům, odkoupit ho ale nemohou. Kvůli sporu developerů

Jako rukojmí se cítí majitelé zčásti nedokončených domů v Holasicích na Brněnsku. V roce 2014 začalo vedení města spolu s dvěma investory plánovat výstavbu 68 domků. Doteď jich stojí jen asi 30. Původní obchodní partneři se ale rozhádali a jeden z nich zablokoval převod nemovitostí do katastru. Lidé tak do domů investovali, odkoupit je ale nemůžou. Soud už jednou rozhodl ve prospěch žalované firmy, protistrana se ale odvolala. Holasice (Brněnsko) 20:09 19. září 2018

Bronislava Široká s manželem se do Holasic přistěhovala z rušného Brna. Kvůli vysněnému domečku na klidném venkově prodali byt.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chtěli si plnit sny o bydlení na venkově. Teď jsou majitelé nově postavených domů v Holasicích na Brněnsku v patové situaci - do staveb investovali, odkoupit je ale nemůžou. Reportáž Karolíny Peřesté.

„Jenom výbava baráku a vše kolem dokola nás stálo už miliony. Jsme ve věku, kdy už čekáme na důchod. V důchodu se budeme stěhovat jinam nebo budeme bezdomovci,“ říká rozrušená paní Široká.

I když složili zálohu, dům odkoupit nemůžou. Zástupce žalující společnosti HASSAN&SONS Stanislav Messerschmidt na úterním setkání řekl, že firma ze sporu odstoupit nehodlá.

„Samozřejmě chápu vlastníky těch domů, ale je to spor dvou obchodních subjektů a musíme si počkat na výsledek,“ řekl Radiožurnálu.

„HASSAN&SONS si myslí, že se jim dlužilo 16 milionů korun, proto odstoupili od smlouvy a následně zažalovali vrácení celého podnětu, to znamená všech těch nemovitostí v Holasicích. Já o tom přesvědčen nejsem, soud Brno-venkov mi dal za pravdu,“ kontruje advokát firmy Z&R Roman Klimus.

Do soudního sporu se jako třetí strana zapojí i vedení obce. Na obecním úřadě si zatím zařídilo trvalé bydliště asi deset lidí. Bez vlastnictví domu si nemohou zajistit ani odvoz odpadu.

„Byly velké problémy, protože oni to roznášeli po benzinkách, do obchodů, takže se vynáší komunální odpad. Svítí tam samozřejmě veřejné osvětlení, ale to nám provozuje firma, která to zatím vzala na svoje bedra. Teď samozřejmě čekají, jak vše dopadne, protože budou chtít ty náklady uhradit. A to musí uhradit obec,“ říká nezávislá starostka Lenka Ungrová, která v letošních komunálních volbách opět kandiduje.

Na úterní schůzce se lidé s firmami nedohodli, další termín jednání soud ještě neurčil. Řešení situace je tak zatím v nedohlednu.