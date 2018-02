Malým stranám chybí mandáty i podpora veřejnosti, nic neprosadí, tvrdí politolog Rudolf Kučera

Jednání o vládě pokračují. Zatímco premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek povečeřel s prezidentem, jeho hnutí jedná hlavně s KSČM, SPD Tomia Okamury a čeká na výsledek sjezdu ČSSD. Radí se ale i další strany, v pátek spolu jednali poslanci KDU-ČSL a TOP 09. Podle politologa Rudolfa Kučery ale obě strany v zásadě nemají šanci nic prosadit a větší integrace nemá smysl. Praha 14:05 10. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek z TOP 09 během jednání Poslanecké sněmovny 10. ledna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Mají málo mandátů, a především za sebou nemají podporu veřejnosti. Podle posledního průzkumu veřejného mínění by se TOP 09 do sněmovny ani nedostala a lidovci jsou na hraně,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus Rudolf Kučera.

Politolog působící na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně nevidí smysl ani v obnovování tzv. Demokratického bloku, který vznikl pro ustavující schůzi sněmovny. „Jeho cílem byla volba předsedy Poslanecké sněmovny, ve které se neprosadil. Strany by se nyní měly zamyslet nad novými cíli, a to z hlediska dalšího vývoje České republiky,“ radí Kučera.

Situace se podle něj změnila volbou prezidenta republiky a tím, že Miloš Zeman má blízko k hnutí SPD Tomia Okamury. „Objevilo se zde větší nebezpečí pro liberální zastupitelskou demokracii, než jsme vůbec mohli tušit.“

Připouští, že SPD uspělo v demokratických volbách, ohrožení ale vidí v jeho programu přímé demokracie a prosazování referend. „Otcové zakladatelé Spojených států amerických referenda odmítli, protože v nich viděli možnost tyranie většiny. Není to v rozporu s liberální demokracií, ale může ji to ohrozit,“ tvrdí.