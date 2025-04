‚Mám dokonce i vytřeno.‘ Do oprav po povodních dala rodina půl milionu, přesto musí dům v Písečné k zemi

Obyvatelé Jesenicka a Šumperska se i po více než půl roce potýkají s následky loňských zářijových povodní. Voda tehdy poškodila stovky domů, jejichž majitelé doufali, že své domovy ještě zachrání. Po zimě se ale na některých domech objevily praskliny a známky nestability. To je případ i rodiny Minkových z obce Písečná. Na opravy dali statisíce, dům ale nezachránili. „Ten dům půjde do demolice, není šance ho zachránit,“ říká Jitka Minková. Písečná 17:36 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dům rodiny Minkových z obce Písečná na začátku dubna roku 2025 | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

„Říkali jsme si, že přežijeme zimu, to bude dobrý,“ vzpomíná Jitka Minková. S maminkou žily po záplavách dál v podkroví domu, který stojí přímo na břehu řeky Bělé. Rodina do oprav už investovala statisíce korun. „Kolik? Půl milionu do toho šlo,“ dodává.

Přes zimu ale začaly být patrné nové problémy. „Začali jsme si všímat drobného vrzání a dalších zvuků. Pak jsme zjistili, že nahoře praskají trámy a že se konstrukce začíná hýbat od střechy,“ popisuje Minková.

Na místo proto přivolaly statičku. Ta rozhodla jednoznačně – dům už není bezpečný. „Řekla, že ne, že musíme okamžitě ven, že jde o takzvané tiché nebezpečí. Třeba roh domu je teď o 25 centimetrů níž,“ říká Jitka Minková. „Ten dům půjde do demolice, není šance ho zachránit. Jen projekt stabilizování domu by stál 15 milionů.“

Závažnost situace je patrná i při prohlídce interiéru. „Tady se začaly i houpat podlahy. Když se zhoupnete, tak je to cítit, a to nebylo. Ale nechci to moc rozhoupat. Strašně bych nerada, aby nám to nespadlo na hlavu,“ popisuje situaci v podkroví.

Přestože dům čeká demolice, Jitka Minková se s ním těžko loučí. „Já mám dokonce i vytřeno. Pořád si říkám, že se toho nechci vzdát. Je to těžké – chápu, že to jinak nepůjde, že je to nutné, ale nemám v sobě tu neúctu nechat to tu jen tak ležet, v bahně a zašlapané,“ dodává.

Rodina teď čeká na další vývoj. „Ještě nevím ani budget (rozpočet, pozn. red.), nevím, kolik dostanu z pojistky, nevím, kolik mi přispěje stát. Jaká je reálná situace,“ vysvětluje Minková.

Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Karolíny Nové mohou lidé v podobné situaci žádat o úhradu nákladů na demolici v rámci dotačního programu Živel 3.

„Finance ale získají pouze tehdy, pokud zničenou stavbu obnoví nebo postaví novou. Maximální výše dotace je pak tři miliony korun,“ uvedla Nová. Detailní podmínky jsou dostupné na webových stránkách Státního fondu podpory investic, který program spravuje.