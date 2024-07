‚Mám pocit, že se vracíme do pravěku‘. Úřady mají stále potíže s novým systémem, Bartoš slibuje manuál

Úřady v Česku mají dál potíže s novým on-line systémem stavebních řízení, podle nich má řadu vad a spíše jim ztěžuje práci. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) přiznal potíže s přechodem do nového režimu řízení a radnicím slibuje skoro měsíc po spuštění systému podrobný manuál. Praha 18:17 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřady mají stále potíže se systémem stavebních řízení (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Stavební úřady se podle ankety také potýkají s nárůstem počtu žádostí o stavební povolení původní „papírovou“ formou za červen, před startem nového systému od 1. července. Radnice trápí nedostatek úředníků a obávají se jejich odchodu kvůli přetížení stavebních úřadů.

Na problémy s novým Informačním systémem stavebního řízení si stěžují radnice napříč zemí. „Co dříve trvalo dvě hodiny, dnes trvá i dva dny,“ přiblížila mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

„Přestože se dokument podařilo podepsat a odeslat, v Informačním systému stavebního řízení je stále ve stavu neodeslán a stejně tak ve stavu nedoručen,“ uvedla zase mluvčí Prahy 18 Ivana Svobodová.

„Nepodařilo se ztotožnit osobu, což má pravděpodobně za následek, že nelze dokument odsouhlasit, podepsat či odeslat,“ řekla vedoucí odboru výstavby v pražských Kbelích Hana Kronďáková.

„Nejsou k dispozici vzorové dokumenty a stavební úřad musí vše znovu a znovu psát a vyplňovat,“ sdělila vedoucí stavebního úřadu v Jablonci nad Nisou Petra Haltufová. „Mám pocit, že se vracíme do pravěku. Nefunguje to, je to jakoby nedodělané,“ řekla vedoucí odboru výstavby v Opavě Hana Vaculová.

‚Nikdo to nepopírá‘

„Potíže s přechodem do nového režimu stavebního řízení jednoznačně jsou, nikdo to nepopírá,“ uvedl ve středu na sociální síti X vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Bartoš. Nejzávažnější nedostatky ministerstvo podle něj opravuje co nejrychleji.

„Jen různých organizací samospráv se v systému musí správně nastavit na 1400,“ napsal. Původně ministerstvo po informacích od radnic o potížích s novým systémem tvrdilo, že je způsobuje hlavně to, že úředníci zadávají špatně své zařazení do přihlašovacích údajů.

„Digitalizace stavebního řízení nefunguje – Bartoš hází vinu na úředníky.“ Až zase uvidíte na webu podobný titulek, vzpomeňte si prosím, že negativní zprávy prostě líp prodávají. Každé negativní slovo v titulku zvedá počet kliknutí o pár lukrativních procent.



Radnice si stěžují nejen na chyby systému, ale také na nedostatečné proškolení na nový režim řízení a podrobnou metodiku k němu. Školení na nový systém se podle úřadů nikdy neuskutečnila tak, aby provedla úředníka celým procesem.

„K dnešnímu dni (středa) nebyl zpracovateli digitalizace předveden celý postup řešení jakéhokoliv druhu řízení,“ uvedla vedoucí stavebního úřadu v Jablonci. Starosta Loun Milan Rychtařík (ANO) v prohlášení uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj nereaguje na připomínky a poskytnutý manuál obsahuje funkce, které v systému nejsou přístupné.

„Ačkoli se (ministerstvo pro místní rozvoj) navenek snaží pořádat webináře k tématu obsluhy a funkce, tyto prostě stále opakují samé základní popisy, ale skutečnou práci a postup nikdo prakticky ještě neukázal,“ řekla mluvčí radnice v České Lípě Kristýna Kňákal Brožová.

Série školení

Podle Bartoše zahájilo ministerstvo pro místní rozvoj novou sérii školení v krajích, v úterý bylo například v Jihlavě. „Pracujeme na detailních manuálech pro úředníky s popisem různých typů řízení od A až po Z,“ doplnil ministr.

Nový systém kritizuje rovněž Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Ve vyjádření na svém webu uvedlo, že ISSŘ například není plně propojen s ekonomickými systémy a spisovými službami. Zároveň jsou části systému podle tajemníků právně problematické.

„Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů apeluje na ministerstvo pro místní rozvoj, aby urychleně podnikalo kroky k plně funkčnímu systému,“ uvedlo sdružení. „Do té doby není objektivně možné zajistit na obecních úřadech bezproblémový výkon státní správy na úseku stavebního řádu,“ sdělilo.

‚Papírovou‘ formou

Před červencovým spuštěním systému značně stoupl počet podaných žádostí o stavební povolení původní „papírovou“ formou. „Přišlo jich mnohonásobně víc než ve stejném období v loňském roce, odhaduji to minimálně na pětinásobek,“ řekla vedoucí odboru výstavby v Opavě Vaculová.

Teď podle ní podávají žádosti většinou jen ti, kteří předtím o chystaném spuštění nového systému nevěděli. Třeba v Rokycanech řeší tamní stavební úřad aktuálně skoro 700 žádostí podaných před startem nového systému, zatímco dřív běžně řešil najednou asi 120 žádostí. V novém systému od začátku července bylo podle vedoucí úřadu Radky Janové podáno jen deset žádostí.

Radnice tak řeší přetížení stavebních úřadů a obávají se odchodů úředníků. „Na ty lidi se navalilo hodně starých žádostí a do toho chodí nové,“ řekl mladoboleslavský primátor Jiří Bouška (ANO). Podobná situace je i v Sokolově. Stavební úřad tam podle mluvčího města Michala Švarce navíc řeší dlouhodobý nedostatek odborně způsobilých úředníků.

Nový stavební zákon začal platit 1. července pro všechny typy staveb. Norma například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Stavební úřady mají samy obesílat ostatní úřady a získat jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku.

Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace je on-line. Úřady a stavebníci mají komunikovat v propojených systémech.