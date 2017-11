'Mám rád jazz!' Ježíškova vnoučata plnila přání v domově pro seniory v pražských Střešovicích

Seniorům z domovů zapojených do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata se plní jejich první přání. Ve čtvrtek dostal dárek třiadevadesátiletý válečný veterán Karel, který žije v domově Vlčí mák ve vojenské nemocnici v Praze Střešovicích. Praha 18:58 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třiadevadesátiletý válečný veterán Karel si od Ježíškových vnoučat přál CD s jazzem. | Foto: Martin Karlík | Zdroj: Český rozhlas

„Děkuju!“ říká pan Karel a přebírá si dárky.

„Nemáte vůbec za co,“ odpovídá mu Tereza Grulichová.

„Mám rád jazz! Stačí mi, když to můžu poslouchat támhle z televize,“ dodává pan Karel, Od Ježíškových vnoučat si přál jazzové CD, a tak mu jich Tereza Grulichová několik koupila a přinesla přímo do domova pro seniory v pražských Střešovicích. Paní Grulichová mu je přinesla i s čokoládou. „Sama osobně mám ráda hudbu a knihy, takže jsme si s pánem vlastně padli do noty,“ říká.

Na dopolední předávání dárků se těšila i sociální pracovnice domova Dagmar Martínková. „Mně to naprosto vlilo optimismus do žil. Je to úžasná občanská solidarita a mám z celého projektu skvělý pocit,“ řekla Radiožurnálu.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.