Fenomén ‚mamataxi‘ před školami. Řada rodičů v Praze vozí své děti autem, i když bydlí za rohem

Kilometr se dá rychlejší chůzí zvládnout zhruba za patnáct minut. Přesto nemalá část rodičů z Prahy vozí děti do škol autem, i když bydlí v podstatě za rohem. Upozorňuje na to organizace Pražské matky. Podle jejího průzkumu se na vyučování nechávají vozit až čtyři z deseti školáků. Změnit to chtějí druhým ročníkem kampaně Pěšky do školy, která odstartovala v pondělí. Hustý provoz před školami ale neřeší jen v Česku, potýká se s ním třeba i Vídeň. Praha 12:43 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kampaň Pěšky do školy má rodiče přesvědčit, že pro své děti udělají víc, když nechají auto doma a do školy s nimi půjdou pěšky. (Ilustrační foto) | Foto: klimkin | Zdroj: Pixabay | CC0 Public domain (5008269),©

Maminka Zuzana Trsová vodí druháka Matěje do základní školy v Praze 4 každý den. Pár stovek metrů ujdou za ruku a po svých. „Myslím, že je to nepřirozenější proces probuzení dítěte. Pak ve škole lépe vnímají. Děti se i cestou potkávají, což je myslím fajn,“ vysvětluje pro Radiožurnál Trsová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fenomén mamataxi před školami. Řada rodičů v Česku vozí své děti autem, i když bydlí za rohem. Natáčela Marie Veselá

Právě na výhody brzkých ranních procházek se snaží upozornit kampaň Pěšky do školy. Spolek Pražské matky chce rodiče přesvědčit, že jednou za čas je lepší nechat klíčky od aut doma a vyrazit do školy s dítětem pěšky.

„Je to příležitost, jak mohou rodiče strávit čas se svými dětmi nebo jak můžou děti poznávat okolí, kde žijí,“ vyjmenovává za Pražské matky Blanka Klimešová.

Z průzkumu organizace vyplývá, že část rodičů přijíždí s dětmi do školy i přesto, že bydlí v nejbližším okolí školy. „Asi 46 procent rodičů, kteří pravidelně dováží děti do školy autem, uvedlo, že bydlí do jednoho kilometru, což představuje asi čtvrt hodiny chůze,“ doplňuje Klimešová.

A proč rodiče vozí své děti autem? „Nestíháme, je 7.50, takže abychom nepřišli pozdě, tak jsem vzala auto,“ říká jedna z maminek, kterou oslovil Radiožurnál. „Převážně jezdíme autem, ale někdy chodíme i pěšky a občas jezdíme na koloběžce,“ dodává.

Česko patří k zemím s nejvyšším počtem žáků na učitele v Evropské unii, vyplývá z údajů Eurostatu Číst článek

„Tyto důvody jsou samozřejmě legitimní, nicméně je otázka, jestli prospívají dětem,“ upozorňuje Klimešová.

Letos se do kampaně Pěšky do školy zapojilo asi 50 škol, dvacítka z nich je pražských. Jednou z nich je třeba Základní škola Na Slovance v pražské Libni. Pěšky tam do školy chodí necelá polovina žáků.

„Naše škola je na kraji Prahy, to znamená, že máme děti ze spádové oblasti Prahy 8. Rodiče nám také vozí děti z přilehlých částí. Děti z částí mimo hlavní město většinou jezdí autem. Je ale zajímavé, že hodně rodičů vozí děti, i když bydlí kousek od školy,“ potvrzuje zástupkyně ředitelky Petra Křížová. Podle ní je to nejspíš kvůli obavám rodičů o bezpečnost dětí.

Školní ulice či autobusy

Problémem tak kvůli tomu začíná být před některými školami mnohdy hustá doprava. Například kolem základní školy Jitřní v pražských Hodkovičkách projede podle serveru iDNES.cz mezi sedmou a osmou hodinou ranní na 245 aut.

Řešením mohou být například školní autobusy, které by děti svážely. Využívají je například v Jesenici u Prahy. „Ulehčuje to logistiku rodičům, ale také dopravní situace kolem školy byla šílená a tohle jí ulevuje,“ řekl serveru starosta Jesenice Pavel Smutný. Školní autobusy stojí podle serveru zhruba dva miliony ročně.

Problém s hustou dopravu u škol ale neřeší jen Česko, s fenoménem takzvaného mamataxi se potýkají také třeba ve Vídni.

Každý školní den platí ve školní ulici od 7.45 do 8.15 platí zákaz vjezdu pro motorová vozidla. | Foto: Christian Fuerthner | Zdroj: Mobilitätsagentur Vídeň

„V loňském roce proto u jedné z vídeňských škol vznikla takzvaná školní ulice. Každý školní den zde od 7.45 do 8.15 platí zákaz vjezdu pro motorová vozidla. Kromě trvalých dopravních značek je ulice vždy uzavřena mobilní zábranou. A od letošního 9. září se přidávají další tři školy,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Martin Landa ze Zahraniční kanceláře města Vídně v Praze.

U jedné ze škol bude navíc Vídeň testovat také odpolední omezení provozu aut a motorek, a to vždy půl hodiny před koncem výuky, mezi 15.30 a 16.00. „Odpolední školní ulice bude nejprve pilotním pokusem, který vyhodnotíme,“ říká Petra Jensová z městské agentury pro mobilitu. „A když se odpolední zákaz vjezdu osvědčí, promění se v dlouhodobé opatření,“ dodává zmocněnkyně pro pěší dopravu.

U ranních omezení přitom Vídeň už podle Landy pozitivní efekt vysledovala. „Aut výrazně ubylo a děti jezdí častěji do školy na kole, koloběžce nebo chodí pěšky, což se podle Vídně pozitivně odráží na jejich koncentraci a zdraví,“ uzavírá.

Vídeň zavádí kvůli husté dopravě před školami takzvané školní ulice. Kromě trvalých dopravních značek je vždy uzavřena i mobilní zábranou. | Foto: Christian Fuerthner | Zdroj: Mobilitätsagentur Vídeň